Bal kabağının faydaları neler kanserle savaşıyor!

Cucurbita ailesinden gelen balkabağı içerisinde, B1, B3, B6, pantotenik asit gibi birçok vitamini; folik asit, fosfor, demir gibi minerali yapısında bulundurması sebebiyle sağlığa oldukça yararlı bir besin. Çorbadan tatlılara birçok yemekte kullanılan balkabağının; kanseri önlemeden, yaşlanma karşıtlığına; diyabet tedavisinden, akneleri iyileştirmeye faydaları saymakla bitmeyen bitmiyor. İşte bal kabağının daha önce duymadığınız faydaları!

Göz sağlığına iyi geliyor

Balkabağının parlak turuncu rengi, vücuttaki A vitaminine dönüştürülen bol miktarda beta-karoten kaynağından gelmektedir. A vitamini göz sağlığı için gereklidir ve retinanın ışığı emmesine ve işlemesine yardımcı olur. Tek bir balkabağı, çoğu insanın günlük önerilen A vitamini alımının yüzde 200’ünden fazlasını içermekte, bu da onu göz sağlığı için mükemmel bir seçenek haline getirmektedir. Balkabağı ayrıca, kataraktın önlenmesine yardımcı olan ve hatta maküler dejenerasyonun gelişimini yavaşlatan iki antioksidan olan lutein ve zeaksantin içeriyor.

Yaşlanma karşıtı etki

Kabak, güçlü bir antioksidan olan, aynı zamanda UV hasarını tersine çeviren ve cilt dokusunu iyileştiren beta-karoten içeren iyi bir C vitamini kaynağıdır. Kollajen üretimini desteklemeye yardımcı olur, bu da cilt tonunu ve elastikiyetinin gelişmesini sağlar. Cildi kırışıklıklara ve hatta cilt kanserine neden olan serbest radikal hasarlardan korur.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Balkabağının içerisindeki zengin A vitamini, vücudumuzun enfeksiyonlara, virüslere ve bulaşıcı hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur. Ayrıca kabak, önerilen günlük C vitamini miktarının yaklaşık yüzde 20’sini içerir ve bu da soğuk algınlığından daha hızlı kurtulmanıza destek verir.

Kanseri önlüyor

Beta-karoten gözleriniz ve cildiniz için bulunmaz bir nimet, ama en önemli faydası: Kanserle savaşması. Araştırmalar, beta-karoten bakımından zengin bir diyet yapanların, prostat ve akciğer kanseri de dahil olmak üzere bazı kanser türlerinde daha düşük bir risk taşıyabileceğini göstermektedir.

Diyabet tedavisine yardımcı olur

Bilimsel testlerde, balkabağının kan şekeri seviyesini düşürdüğü, glukoz toleransını ve vücudun ürettiği insülin miktarını arttırdığı gösterilmiştir. Balkabağının şeker hastalarına sağladığı faydaları ile ilgili daha fazla araştırmaya gerek olsa da şeker hastalığı olanların balkabağı tüketmesinde bir sakınca yoktur.

Akne tedavisi

Kabak, niasin, riboflavin, B6 ve folat gibi iyi bir B vitamini kaynağıdır. Niasin dolaşımı iyileştirir ve bu nedenle akne tedavisinde faydalıdır. Folat, hücre yenilenmesini ve yenilenmeyi iyileştiren dolaşımın artmasına yardımcı olur.