search menu
search
close

Haluk Levent'le Yeniden'in yayın tarihi belli oldu! Milyonların sesi olacak!

AHBAP Derneği kurucusu ve başkanı Haluk Levent, ilk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçerek milyonların sesi olmaya hazırlanıyor.

Haluk Levent'le Yeniden'in yayın tarihi belli oldu! Milyonların sesi olacak!
-A A+

7’den 70’e herkesin katılabileceği, interaktif bir yayıncılık anlayışıyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanan şarkıcı Haluk Levent, 4 Kasım Perşembe günü ilk programıyla Star TV'de olacak. Milyonların ‘Haluk Abi’’si Haluk Levent, sesini duyuramayanların sesi, çaresizlerin çaresi olacak!

HERKES BU PROGRAMDA BULUŞACAK

Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler bu programda bir araya gelecek. Sesini duyuracak olan ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunulacak. Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geleceği program izleyenleri derinden etkileyecek.

SANATÇILAR DA YER ALACAK

Haluk Levent’in sanatçı dostları da projeye dahil olarak çok özel paylaşımlarda bulunacak. Ünlü konuklarını kendine özgü konseptinde ağırlayan Levent, unutulmaz müzik ziyafetlerine de imza atacak.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Hülya Avşar'dan bomba açıklama: Dayak yiye yiye... Hülya Avşar'dan bomba açıklama: Dayak yiye yiye...
Magazin
Oldukça basit: Ev yapımı naneli diş macunu tarifi! Oldukça basit: Ev yapımı naneli diş macunu tarifi!
Pratik Bilgiler
En Güncel Galeriler
İbrahim Tatlıses'e şoke eden istismar suçlaması!
İbrahim Tatlıses'e şoke eden istismar suçlaması!
Ünlü oyuncu O Ses Türkiye'de! Jüri şoke oldu!
Ünlü oyuncu O Ses Türkiye'de! Jüri şoke oldu!
Hande Yener'in transparan kıyafeti olay oldu! Akalın'dan yorum geldi
Hande Yener'in transparan kıyafeti olay oldu! Akalın'dan yorum geldi
Şeyma yine yaptı yapacağını! Soyunup poz verdi!
Şeyma yine yaptı yapacağını! Soyunup poz verdi!
Süper minisini giydi poz verdi! İşte yeni imajı!
Süper minisini giydi poz verdi! İşte yeni imajı!
Estetik yaptıran Türkan Şoray'ın yüzündeki değişim olay oldu!
Estetik yaptıran Türkan Şoray'ın yüzündeki değişim olay oldu!
Önceki Haberler
Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca EDHO'nun bittiğini açıkladı
Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca EDHO'nun bittiğini açıkladı
Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy'dan sevindiren haber!
Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy'dan sevindiren haber!
Dudaklarınızı diş fırçasıyla fırçalarsanız...
Dudaklarınızı diş fırçasıyla fırçalarsanız...
Kilo aldırmayan unsuz ekmek tarifi!
Kilo aldırmayan unsuz ekmek tarifi!
Oğlunu gelininden ayırmak isteyen kaynananın sözlerini duyan Esra...
Oğlunu gelininden ayırmak isteyen kaynananın sözlerini duyan Esra...
Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup aşk mı yaşıyor? Olay paylaşım!
Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup aşk mı yaşıyor? Olay paylaşım!
Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı iddia edilmişti! Jet yanıt geldi
Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı iddia edilmişti! Jet yanıt geldi
Kerimcan'dan ağızları açıkta bırakan paylaşım! Jartiyer giyip...
Kerimcan'dan ağızları açıkta bırakan paylaşım! Jartiyer giyip...
Yorumlar