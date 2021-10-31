Haluk Levent'le Yeniden'in yayın tarihi belli oldu! Milyonların sesi olacak!

7’den 70’e herkesin katılabileceği, interaktif bir yayıncılık anlayışıyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanan şarkıcı Haluk Levent, 4 Kasım Perşembe günü ilk programıyla Star TV'de olacak. Milyonların ‘Haluk Abi’’si Haluk Levent, sesini duyuramayanların sesi, çaresizlerin çaresi olacak!

HERKES BU PROGRAMDA BULUŞACAK

Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler bu programda bir araya gelecek. Sesini duyuracak olan ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunulacak. Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geleceği program izleyenleri derinden etkileyecek.

SANATÇILAR DA YER ALACAK

Haluk Levent’in sanatçı dostları da projeye dahil olarak çok özel paylaşımlarda bulunacak. Ünlü konuklarını kendine özgü konseptinde ağırlayan Levent, unutulmaz müzik ziyafetlerine de imza atacak.