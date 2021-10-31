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Hülya Avşar'dan bomba açıklama: Dayak yiye yiye...

Masumiyet dizisiyle son olarak izleyiciyle buluşan Hülya Avşar, "Dayak yiye yiye atmayı öğrendim" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hülya Avşar'dan bomba açıklama: Dayak yiye yiye...
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Usta oyuncu Hülya Avşar, katıldığı Dayı Şov programda bomba açıklamalara imza attı.  Avşar kızının yaptığı açıklamalar magazin gündeminde kısa sürede trend oldu. Avşar Kızı, kendisiyle ilgili merak edilen sorulara cevap verdi.

İşte Hülya Avşar'ın gündeme damga vuran açıklamaları…

"Hiç ünlü arkadaşım yok"

Normal bir insanım. Ama Hülya Avşar başka. O bir ürün. Hiç ünlü arkadaşım yok. Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses. Tanju'yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler.

"Dayak yiye yiye atmayı öğrendim"

Masumiyet'te tokat attığım Ertuğrul'un kası yırtıldı. Hayatım boyunca filmlerde o kadar çok dayak yedim ki. Fatma Girik'in sopasını yiyin de görün. Bana bir tokat attı, 2-3 takla attım, parmağım yerinden çıktı. Dayak yiye yiye atmayı öğrendim.

Şimdi kimse Ricky Martin'in poposuna dokunamaz herhalde. O dönem Kaya ile evliyim. Eve nasıl gideceğim diye çok korktum. Kaya'ya "Ben Ricky'nin poposunu sıktım. Yarın gazetelerde çıkacak" dedim. "Ne yapalım işin gereği olmuş" dedi. Anlayışlı eşti.

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