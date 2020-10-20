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Fırın içi nasıl temizlenir limonla silmeyi deneyin!

Oldukça uğraş verici bir iş olan fırın temizliği tüm kadınların kabusudur. Sizi bu zor durumdan kurtaracak olan fikrin sadece bir limon olduğunu söylesek!

Fırın içi nasıl temizlenir limonla silmeyi deneyin!
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Frın temizliği kadınlar için oldukça uğraş verici olarak değerlendirilen temizliklerden bir tanesidir. Oldukça güç ve emek isteyen fırın temizliği hem çok yormakta hem de epeyce zaman almaktadır. Sizi bu uğraştan kurtaracak olan şeyin sadece basit bir limon olduğunu söylesek ne dersiniz? Peki fırın içi temizliği nasıl yapılır? İşte fırın içerisindeki lekeleri çıkarmanın pratik yolları! 

FIRIN İÇİNİ LİMONLA SİLİN 

Fırın içi temizliği yapmanın bir başka püf noktası ise limonu ikiye bölüp, limonla fırının içini bastırarak silmek olacaktır. 5 dakika sonra fırın içini yine köpüklü bezle silerek temizleyin. Lekelerin çok çabuk bir şekide çıktığını göreceksiniz. 

KARBONATLA LEKELERİ KOLAYLIKLA ÇIKARACAKSINIZ 

Fırın içini karbonatla silerekte temizleyebilirsiniz. Özellikle köşelerini diş fırçasından yardım alarak fırçlayabilirsiniz. 

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