Dil rengine göre hastalık belirtileri neler rengi sarıysa dikkat!

Uzmanlar dil renginin ve şeklinin çeşitli hastalıkların habercisi olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra dil renginin ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek hastalıkları da önceden bildirdiğine dair uyarılarda bulunuyor. Peki siz dilinizi çıkarıp ne renk olduğuna baktınız mı? Bunu ara ara yapmakta fayda var. Olabilecek hastalıklara karşı önlem niteliği taşıyan bu basit hareket sağlığımız açısından önem taşıyor. Peki dil rengi hangi hastalıkların habercisidir? Konuyla ilgili merak edilenleri Prof. Dr Ali Cımbız'dan öğrendik.

Dilinizin rengi sarıysa dikkat!

Dilin rengi eğer koyu kırmızıysa iltihabın çok fazla olduğu anlamına gelmektedir. Dilin üzerinde sarı bir tabaka varsa vücutta uzun süreli iltihabın olduğunu göstermektedir. Eğer böyle bir problemle karşı karşıya kaldıysanız doktorunuza görünmenizde fayda vardır. Böyle bir durumda acil olarak doktora görünmekte fayda vardır. Çünkü vücut böyle bir durumda kendi kendini tedavi edemez.

Dil altındaki damarların belirgin olması böbrek problemlerine işaret ediyor

Dilin ortasının sarı, beyaz olması mide ve dalak ile ilgili fikirler verir.

Dil ortasındaki renkli lekeler ile birlikte dilin yanlarında gördüğünüz diş izleri ve çatlaklar karaciğer ve safra kesesiyle ilgili problem olduğunu gösterir. Dili yukarı kaldırıp altındaki damarlar çok belirgin ise mesane ve böbrek problemlerinin ön planda olduğunu gösteriyor.

Dil rengi iç organlarla ilgili bilgi veriyor

Dile bakarak birçok hastalığın ön safhası hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Dilimiz sağlığımızın habercisi durumdadır. Aslında bakarsanız dil, tüm iç organların aynasıdır. Eğer dilinizin kenarında diş izi varsa karaciğer ve safra kesenizde sorun vardır. Bu ciddi bir karaciğer ve safra kesesi hastası olduğunuzu göstermiyor; ama ilerde bunun olacağını ve uzun süredir böyle bir problem yaşadığınızı gösterir. Böyle bir problem varsa dilinizde, et, daha az ilaç, daha fazla sebze tüketmeniz gerekiyor.

Dilin rengi soluksa kansızlık belirtisi

Diliniz soluk renkli ise pembeliği kaybolmuşsa bu sizin kansız olduğunuzu gösterir. Kan yapıcı yiyecekler tüketmeli, kafeini azaltmanız gerekmektedir.

Özellikle dilin ucunda oluşan değişiklikler kalp ve akciğer ile ilgili problemleri gösterir.

Dil rengi hastalıklar için ön teşhis oluyor

Dilin rengi hastalıkların ön teşhisidir. Yani size gelecekte ortaya çıkacak hastalığı önceden bildirir. Diliniz çok ıslak ve çok tükürüklüyse bu sizin sık beslendiğinizi ve vücudunuzda çok fazla su tuttuğunuzun göstergesidir. Bunun yanında tansiyonunuz yükseliyorsa çok fazla tuzlu, şekerli ve baharatlı besleniyorsunuz anlamına gelir.