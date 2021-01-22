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Filizlenen patatesin zararları neler baş ağrısı başladıysa...

Filizlenen patatesin zararları neler? Hangi hastalıklara yol açıyor? Uzmanlar uyarıyor! Filizlenen patatesi asla tüketmeyin! İşte nedeni!

Filizlenen patatesin zararları neler baş ağrısı başladıysa...
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İnsan sağlığına oldukça faydası bulunan patatesin doğru koşullarda saklanmadığı zaman ölüme yol açtığını biliyor muydunuz? Özellikle yeşillenip filizlendiği zaman oldukça tehlikeli bir hal alan filizlenmiş patatesin ne gibi zararlarının olduğunu Diyetisyen Beyza Köse'den öğrendik. İşte filizlenmiş patatesi tüketmenin bilinmeyen  zararları!

Yanlış tüketimi hayati önem taşıyor 

Sofraların vazgeçilmez sebzesi olan patates, lif/ posa içeriği sayesinde tokluk hissine katkı sağlayarak sindirim sistemini destekler; C ve B vitaminleri, potasyum minerali ile de enerji verir. Ancak patatesin faydaları kadar yanlış tüketiminin zararları da hayati önem taşıyor. Konuyla ilgili risklere dikkati çeken Diyetisyen Beyza Köse, “İnsan sağlığı üzerinde birçok olumlu etkileri olan patates, hasadından önce ve sonra depolanma sırasında yapılan hatalar sebebiyle besin zehirlenmelerine hatta bunlara bağlı ölümlere yol açabilir. Bitkiler; mantarlar, böcekler gibi dış faktörlerden kendilerini korumak için bazı toksik maddeler üretir. Hasat ve depolanmasında yapılan hatalarda (depolama sıcaklığı, hasat ve taşıma sırasında mekanik yaralanma, nem, havalandırma ve zararlı böcekler) bu toksik maddelerin artmasına sebep olur ve insan hayatını tehlikeye sokar. Patates içeriğinde de bu kimyasallardan solanin bulunur” dedi.

Baş dönmesi ve baş ağrısı varsa... 

Depolama ve hasat sırasındaki hatalardan dolayı solanin miktarının artabildiği vurgusunu da yapan diyetisyen Köse, şunları söyledi: ''Güneş altında ya da yüksek neme sahip ortamda bekletilen patateste solanin miktarı artar. Solaninin artması, klorofil sentezini uyararak patatesin sarıdan yeşil renge dönmesine sebep olur. Solanin miktarı arttıkça yeşillenmeyle birlikte zehirlenme etkisi de oluşur. Bu yüzden üzerinde yeşil lekeler/ filizler oluşan patateslerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Nemsiz, ışık olmayan serin yerlerde saklanmalıdır. Solanin zehirlenmelerinin belirtileri mide bulantısı, kusma, ishal, mide krampları, boğaz yanması, baş ağrısı ve baş dönmesidir."

Ciddi zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir 

"Ciddi zehirlenmeler, ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle patatesleri güneş altında çok uzun süre bırakmamaya, yeşillenme gördüğünüzde tüketmemeye, pazarda, markette alışveriş yaparken aldığınız patatesleri tek tek kontrol edip yeşillenmiş olanları asla satın almamaya dikkat etmelisiniz. Eğer farkında olmadan yeşillenmiş patates tükettiyseniz ve bahsettiğimiz belirtileri görmeye başladıysanız acilen doktora başvurun. Ramazan sofraları açısından değerlendirdiğimizde de patatesli pişmiş yemeklerin ortalama 3-4 günden fazla tüketilmemesi önem arz ediyor.''

İHA

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