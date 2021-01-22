Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın özel anları öpücük yağmuruna tuttu!

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından sevgilisi Gökhan Alkan'ı öpücüklere boğduğu anları paylaştı.

SEVGİLİSİNİ ÖPMELERE DOYAMADI

Sosyal medya hesabından sık sık sevgilisiyle özel anlarını paylaşan güzel oyuncu, son olarak sevgilisini öpücüklere boğduğu anları takipçileriyle paylaştı. Cavadzade'nin öpücüklere boğduğu Gökhan Alkan'ın dudaklarından "Yapma" dediği okundu.

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987'de İstanbul'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv mühendisliğinden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da aldı. Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı ve sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu. 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi oldu. "Kalp Atışı" adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte 2017 yılında Altın Kelebek en iyi dizi çifti ödülünün sahibi oldular.