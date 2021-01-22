search menu
search
close

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın özel anları öpücük yağmuruna tuttu!

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından sevgilisi Gökhan Alkan'ı öpücüklere boğduğu anları paylaştı.

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın özel anları öpücük yağmuruna tuttu!
-A A+

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından sevgilisi Gökhan Alkan'ı öpücüklere boğduğu anları paylaştı.

SEVGİLİSİNİ ÖPMELERE DOYAMADI 

Sosyal medya hesabından sık sık sevgilisiyle özel anlarını paylaşan güzel oyuncu, son olarak sevgilisini öpücüklere boğduğu anları takipçileriyle paylaştı.  Cavadzade'nin öpücüklere boğduğu Gökhan Alkan'ın dudaklarından "Yapma" dediği okundu.

GÖKHAN ALKAN KİMDİR? 

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987'de İstanbul'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv mühendisliğinden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da aldı. Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı ve sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu. 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi oldu. "Kalp Atışı" adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte 2017 yılında Altın Kelebek en iyi dizi çifti ödülünün sahibi oldular.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu maskeyle elleriniz yumuşacık olacak! Bu maskeyle elleriniz yumuşacık olacak!
Güzellik
Filizlenen patetesi sakın tüketmeyin! Filizlenen patetesi sakın tüketmeyin!
Sağlık
En Güncel Galeriler
UFC dövüşçüsü çıplak pozlarından oluşan takvimle paraya para demeyecek
UFC dövüşçüsü çıplak pozlarından oluşan takvimle paraya para demeyecek
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Yeşilçam güzeli Ahu Tuğba'nın olaylı gecesi ! Gerdeğe giremeyince...
Yeşilçam güzeli Ahu Tuğba'nın olaylı gecesi ! Gerdeğe giremeyince...
Kendilerini işkenceyle öldürüyorlar!Görenlerin kanını donduran görüntü
Kendilerini işkenceyle öldürüyorlar!Görenlerin kanını donduran görüntü
Sıla'dan tek celsede boşanan Hazer'den bomba dövme!
Sıla'dan tek celsede boşanan Hazer'den bomba dövme!
Dünyanın en seksi kadınındn bomba paylaşım!
Dünyanın en seksi kadınındn bomba paylaşım!
Önceki Haberler
İGDAŞ'IN başı 'Sen Ağlama' ile fena dertte! Efsane ismin kızına da...
İGDAŞ'IN başı 'Sen Ağlama' ile fena dertte! Efsane ismin kızına da...
Uyumadan önce yapılması gereken cilt bakımları listesi!
Uyumadan önce yapılması gereken cilt bakımları listesi!
ATV kadrosuna dahil oldu! Bakın hangi diziyle geri dönüyor!
ATV kadrosuna dahil oldu! Bakın hangi diziyle geri dönüyor!
Kahvaltı için puf böreğini hiç bu şekilde denediniz mi?
Kahvaltı için puf böreğini hiç bu şekilde denediniz mi?
Kortizon nedeniyle alınan kilolar nasıl verilir?
Kortizon nedeniyle alınan kilolar nasıl verilir?
Mutluluğu arttıran 2 dakikalık egzersizler!
Mutluluğu arttıran 2 dakikalık egzersizler!
Bayılacağınız bir tat: Krem karamel tarifi
Bayılacağınız bir tat: Krem karamel tarifi
Lezzetiyle büyülüyor: Fırında levrek tarifi!
Lezzetiyle büyülüyor: Fırında levrek tarifi!
Yorumlar