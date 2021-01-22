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Aysel Gürel'in kızı 'Sen Ağlama' şarkısı için İGDAŞ'a açtığı davayı kazandı

Aysel Gürel'in kızı Mehtap Ar, annesinin bestelediği 'Sen Ağlama' şarkısını izinsiz kullandığı gerekçesiyle İGDAŞ'a açtığı tazminat davasını kazandı.

Aysel Gürel'in kızı 'Sen Ağlama' şarkısı için İGDAŞ'a açtığı davayı kazandı
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Aysel Gürel'in kızı Mehtap Ar, annesinin bestelediği 'Sen Ağlama' şarkısını izinsiz kullandığı gerekçesiyle İGDAŞ'a açtığı tazminat davasını kazandı. İGDAŞ, 16 yıllık faizle birlikte Ar'a, 23 bin TL'lik tazminat ödeyecek. İGDAŞ daha önce de aynı şarkı nedeniyle Sezen Aksu'ya tazminat ödemişti.

Ünlü söz yazarı ve oyuncu Aysel Gürel'in mirasçısı olan kızı Mehtap Ar, annesinin bestelediği, Sezen Aksu'nun ise yorumladığı "Sen Ağlama" şarkısını izinsiz telefonda bekleme müziği olarak kullandığı gerekçesi ile İGDAŞ'a (İstanbul Gaz Dağıtım AŞ) 4 yıl önce dava açtı.

4 YILLIK DAVADA AR HAKLI GÖRÜLDÜ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın karar duruşması, tarafların avukatlarının katılımıyla gerçekleşti. Duruşmada, Mehtap Ar'ın avukatı davanın kabulünü talep ederken, davalı İGDAŞ'ın avukatı ise davanın reddedilmesini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Ar'ı haklı bularak, İGDAŞ'ın 10 Şubat 2005 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 20 bin lira maddi, 3 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti.

ESERİN YÜZDE 25'İ MEHTAP AR'A AİT

Mahkemeye sunulan dilekçede ise, "Eserin yüzde 25'lik kısmı hak sahibi Mehtap Ar'dır. 'Sen Ağlama' adlı eserin izinsiz kullanımıyla ilgili Sezen Aksu dava açmış ve 17 bin lira tazminat kazanmıştır. Aksu, yüzde 16 pay sahibi olarak 25 bin liralık dava açtığını Mehtap Ar'a da bildirmiştir. Bu arada davalı İGDAŞ, bekletme müziği olan eseri telefondan kaldırmıştır. Eser üzerinde yüzde 25'lik hak sahibi olmamız nedeniyle şimdilik 13 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

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