Dil ülseri neden olur aşırı stres etkeni!

Dil üzerinde çeşitli nedenlerle ortaya çıkan yaralar dil ülserinin göstergesi olabilir. Dil ülseri ağız bakımının yetersiz olarak yapılması, ağız enfeksiyonları ve ağız kanseri gibi pek çok nedene bağlı olarak meydana gelebiliyor. Beyaz olan dil ülserleri genellikle ciddi bir soruna yol açmaz, ancak iltihap nedeniyle koyu pembe renk alan ülserler kanamaya neden olabilir. Dil üzerinde görülen bu yaralar yanak ve dudak içlerinde, diş etlerinde ve damak üzerinde oluşabilmektedir. Dil ülserinin nedenler ve tedavisi haberimizde...

Dil ülserinin nedenleri

Dil ülserine birçok neden oluşmasında tetikleyici olabiliyor. Psikolojik nedenler olduğu gibi ağız hijyeniyle ilgili konular da dil ülserine yol açabiliyor. Rahatsızlığa sebep olanlar nedenler;

– Aşırı stres

– Uyku eksikliği

– Hormonal dengesizlik

– Gıda alerjisi

– Adet dönemleri

– Ağız hijyeni eksikliği

– Viral enfeksiyonlar

– Genetik özellikler

– Ani kilo kaybı

– Turunçgillere verilen tepki

– Zayıflamış bağışıklık sistemi

– Dili ısırma veya diş fırçası nedeniyle dilin tahriş olması

– Sodyum lauril sülfat içeren diş macunları

– B-12, demir veya folik asit eksikliği

Bazı hastalıklar nedeni olabilir

Crohn hastalığı, ülseratif kolit, çölyak hastalığı ya da behçet hastalığı gibi hastalıklar da dil ülserinin oluşmasında etken olabilir.

Dil ülseri belirtileri

Dil ülseri nedenine bağlı olarak farklı belirtiler gösterebilir. Genellikle dilde yanma hissi, ağrı ve iltihaplanmalar şeklinde görülebilir. Yutma güçlüğü, boğaz ağrısı, dil şişmesi, konuşurken rahatsızlık hissi, dilde morarma ve kanama ise hastalığın diğer belirtileridir. Eğer dil ülseri yüksek ateş, solunum bozukluğu, dilde ve gırtlakta ani şişlik ile birlikte görülüyorsa acil tıbbi yardım alınmalıdır.

Dil ülseri tedavisi

Dil ülserinin tedavisi de en az teşhisi kadar basittir. Ancak hastalığın tedavisinin yüksek başarılar verebilmesi amacıyla hastalığın ilk belirtileri görülmesi durumunda hemen doktora başvurulmalı ve gerekli tedaviye başlanılmalıdır. Dil ülseri hastalığının tedavisinde genellikle doktor tarafından reçeteli olarak yazılan ülser ilaçları verilmektedir. Dil ülseri üzerinde oldukça etkili olan bu ilaçlar sayesinde hastalık kısa sürelerde yok edilebilmekte ve hasta tedaviden bir süre sonra günlük hayatına kaldığı yerden devam edebilmektedir. Ancak çok nadiren de olsa dil ülseri hastalığının ilerlemesi durumunda ilgili doktorun gerek görmesi durumunda cerrahi müdahale gerçekleştirilebilmektedir.

Krem morluk ve iltihabı hafifletir

Ayrıca B kompleks tabletler ve vitamin takviyesi kullanmak yaralara iyi gelebilir. Yaraların üzerine gliserin içeren krem sürmek morlukların ve iltihabın hafiflemesine yardımcı olabilir. Yaralar çok ağrılıysa doktorunuzdan ağrı kesici talep edebilirsiniz.

Tahrişi ve ağrıyı hafifletmek için evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler şunlardır;

Tuzlu suyla gargara yapmak ilk başta biraz acı vermekle birlikte yaraların iyileşme sürecini hızlandırabilir.

Ülser üzerine Hindistan cevizi yağı veya bal sürmek acıyı hafifletebilir.

İncir yapraklarını ezdikten sonra balla karıştırarak yaraların üzerine koyabilirsiniz

Yeşil elma ve muz yemenin bu tür yaraların iyileşmesine yardımcı olduğu bilinmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için daha sık yoğurt yiyebilir ve C vitamini takviyesi kullanabilirsiniz.

Ağızda yara ve enfeksiyona neden olan bakterilerin gelişmesini engellemek için, ağzınızı her gün düzenli olarak tuzlu suyla çalkalayabilirsiniz.