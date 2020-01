İlişkinin bittiğini gösteren işaretler neler iletişim eksikliği sinyali!

İlişkinizde kötü giden ve sizi bitişe doğru götürdüğünü kesinlikle fark ettiğiniz birkaç şey mutlaka vardır. İlişkinizin ne zaman sona erdiği ve ilişki sorunlarıyla nasıl başa çıkılacağı çoğumuzun merak ettiği soruları oluşturuyor. İşte ilişkinizin bittiğini veya sorunların ortaya çıktığını gösteren birkaç sinyal...

Gelecek planları yapmıyorsanız

Birçok çift gelecek planları, evlilik ve çocuk hakkında konuşmayı sever. Ancak, siz geleceğinizi artık partnerinizle tartışmıyorsanız ve onu geleceğinizin bir parçası olarak hayal etmekte zorlanıyorsanız vazgeçmeniz gerekebilir.

Sürekli mücadele etmek

Partnerinizde her zamankinden daha fazla kusur olduğunu anladıktan sonra, bu büyük olasılıkla iyi taraflarını takdir etmeyi bıraktığınız ve artık çok ilgi duymadığınız anlamına gelir. Bu noktaya geldiğinizde ilişkinizde her şeyi sürekli kavgaya dayandırma ve usandırıcı triplere girme olasılığınız yüksek. Dağınık alışkanlıklar, tembellik ve can sıkıntısı gibi nedenlerden kavga çıkarabilirsiniz.

İletişim eksikliği

Konuşmalar, gülüşmeler, derin sohbetli uzun buluşmalar güzel bir ilişkinin önemli detaylarıdır. Artık partnerinizle fikirlerinizi ve düşüncelerinizi paylaşmıyorsanız, büyük olasılıkla ilişkinizdeki iletişim bitecektir. Merakınız ve iyi niyetiniz de kaybolursa, güzel olan şeylerin geri gelmesi için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur

Seks hayatınız eskisi gibi değilse

Seks dünyadaki en önemli şey olmasa da uzun ilişkiler için önemli bir faktördür. Seks hayatınızda aniden farklı ve daha az tutkulu hissetmeye başladıysanız ve eskisi gibi seks yapmıyorsanız bu birbirinizi arzulamadığınız anlamına gelir. Öte yandan seks çiftler arasında sadece fiziksel bir ilişki değildir.