Yumurta pizza nasıl yapılır kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz!

Sabah kahvaltılarınızda pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz yumurta pizza tarifi ile evde farklı bir lezzeti deneyebilirsiniz. Sabah kahvaltılarınıza biraz pratik ve lezzet kazandırmak için yumurta ve pizzayı bir araya getirdik! Kahvaltıda lezzetini damaklarda bırakan yumurta pizza tarifini elmaelma.com'da bulabilirsiniz. İşte yumurta pizza yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler...

Malzemeler; 2 adet sosis, 1/4 kangal sucuk, 1 adet küçük boy domates, 1 adet yeşil biber, 5 adet mantar, 3 adet yumurta, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri yumurta pizza yapmak için yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Tavayı kızdırın ve zeytinyağını ekleyin. Yağ ısındığında sucuk ve salamları tavanın içine aktarın, kısa bir süre soteleyin ve kenara alın.

Domatesin kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Domatesi küçük küpler halinde kesin.

Biberin çekirdeğini çıkarın ve uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Ortadan ikiye kestiğiniz biberleri yarım ay şeklinde ince doğrayın. Mantarları dilimleyin.

Yumurtaları bir kaba alın ve çırpın. Biberi tavaya alın ve soteleyin. Soteledikten sonra kenara alın. Mantarları soteleyin. Tavaya çırptığınız yumurtayı aktarın kısık ateşte biraz pişirin. Yumurta pişmeye başlayınca sotelediğiniz sebzeleri, sosisi ve sucuğu yumurtanın üzerine koyun. Kaşarı da ekleyip tavanızı bir kapak yardımıyla kapatın. Kaşar eriyip yumurta piştiğinde ocaktan aldıktan sonra afiyele yiyebilirsiniz.