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Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu

ABD'de yaşayan ve aslen Ukraynalı olan Katya isimli genç kız, uluslararası bir eskort sitesi üzerinden bekaretini satılığa çıkardığını duyurdu.

Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu
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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ancak aslen Ukrayna'nın Kharkiv şehrinden olan Katya isimli genç kız, uluslararası bir eskort sitesi aracılığıyla bekaretini satılığa çıkarttığını ilan etti. Eskort sitesi üzerinden satılığa çıkartılan genç kızın bekaretini, bir Almanyalı iş insanı 1 milyon 200 bin euro karşılığında satın aldı. Genç kız, ''Parayı seçtiğiniz için pişman olma ihtimalinizin daha düşük olduğunu görüyorum" diyerek açıklama yaptı. 

Bekareti doktor tarafından onaylandı 

Katya isimli Ukraynalı genç kız, uluslararası bir eskort şirketi üzerinden bekaretini satışa çıkardı. Site tarafından yapılan açıklamada genç kızın bekaretinin doktor raporuyla da onaylandığı duyuruldu.

Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu

Alman iş insanı satın aldı 

Eskort sitesi üzerinden satılığa çıkartılan genç kızın bekaretini, bir Almanyalı iş insanı 1 milyon 200 bin euro karşılığında satın aldı. Almanya'nın Münih kentinde yaşadığı belirtilen iş insanının dünya çapında birçok yerde fitness salonları bulunduğu öğrenildi.

İkinci ve üçüncü isimlerin teklif ettikleri paralarda açıklandı

2. en çok tekilifi veren New Yorklu avukatın 1 milyon euro, 3. en çok teklifi veren Japon şarkıcının ise 800 bin euro teklif ettiği belirtildi.

Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu

''Evlenmeye hazırım''

Öte yandan; verdiği teklifle genç kızın bekaretini almaya hak kazanan Alman iş insanının, evlenmeye hazır olduğunu hatta aylık 10 bin euro maaş vereceğini söylediği öğrenildi.

''Kararı hiçte kolay vermedim''

Konuyla ilgili açıklama yapan Katya, bu kararı almanın kolay olmadığını itiraf ederek şunları söyledi, "Sonuçta bekaretimi satma konusunda birkaç kez düşündüm. Geri dönüşü olamayacak bir karar bu çünkü. Fakat bu durumu biraz da kazan-kazan durumu olarak niteledim beynimde.

''Parayı kabul ettiğiniz için pişman olma ihtimaliniz düşük''

Bekaretimi sevdiğim birine kaybetmek ile sonsuza dek milyonlar içinde yaşamak arasında tercih yapmak zor. Ancak, severek birlikte olduğunuz erkek arkadaşınızın sizi bir noktada bırakıp gitme ihtimali yüksek, ancak parayı seçtiğiniz için pişman olma ihtimalinizin daha düşük olduğunu görüyorum."

 

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