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Cilt tonuna göre kıyafet seçimi nasıl olmalı fuşya her cilde uyumlu!

Ten renginiz ne olursa olsun kimi renkler her kadına yakışacak derecede uyumlu. İşte tüm cilt tonlarına uyan renkler!

Cilt tonuna göre kıyafet seçimi nasıl olmalı fuşya her cilde uyumlu!
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Biz kadınlar renk tonumuz ister koyu ister açık olsun her rengin üzerimize yakışmasını isteriz. Dilediğiniz renkte giyinmekte özgürsünüz ancak bazı renkler var ki onlar hangi cilt tonuna sahip olursak olalım herkes için uygun. Bu renklerde kıyafet kullanırken "bana yakışır mı" diye tereddüt etmenize gerek yok! İşte o muhteşem renkler!

Fuşya 

Koyu ve açık renk karışımı olan fuşya bu sayede ten rengi fark etmeksizin herkese yakışan renklerden biri. Cilt tonunuzu gölgede bırakmayacak kadar koyu ancak renk katacak kadar da parlak bir seçenektir. Fuşya rengi kıyafetlerinizi beyaz veya bej ile kombinleyerek sıcak ancak cool bir görünüm yaratmanız mümkün.

Gri tonlar

Kömür tonları siyah yerine tercih edilebilecek ve hemen her renkle uyumlanabilecek enfes bir alternatif. Kömür rengi için diğer bir önerimiz ise başka bir gri ton. Elbiselerden spor ayakkabılara kadar nötr bir renk algısı yaratan kömür rengi birkaç parçanız mutlaka olmalı.

Kobalt mavisi 

Eski Mısırlılar’ın da en sevdiği renklerden biri olan kobalt mavisi mutlaka kullanmanız gereken renklerden. Her mevsim her durum için uygun bu renkten bir parçanız dolabınızda bulunmalı. Mesela kobalt mavisi bir etek ile beyaz bir bluz veya kobalt mavisi blazer ceket ile skinny jeans ve bilekte kısa bot hem klasik hem de risksiz kombinlerden.

Zümrüt yeşili 

Zümrüt yeşili kıyafetler her cilt tonuna uyum sağlar ve oldukça canlı gösterir. Zümrüt yeşili bir üst için kombin önerimiz ise siyah bir kalem etek veya koyu renk bir jeans olacak.

Koyu mavi

Hem şık hem klasik renklerden biri olan denizci mavisine yakın koyu mavi neredeyse her renk kıyafetler ve cilt tonuyla uyumlu görünür. Sizi soluk veya cansız göstermez. Her kadının mutlaka bu tonlarda blazer bir ceketi ve ofiste giymek isteyeceği bir elbisesi bulunmalı.

Teal mavisi

Teal, genelde teal mavisi olarak bilinir. Teal rengi hafif koyu yeşilimsi mavi bir renktir. Uzak kuzeni zümrüt yeşili gibi teal mavisi de sizi hayal kırıklığına uğratmayacak renklerden biri.

Mor

Asaletin rengini temsil eden ve kraliyet ailelerininde kullandığı mor renk vazgeçilmeniz olmalı. Kırmızı ve mavi tonların buluştuğu mor, rengarenk ve canlı görünmenizi sağlayacak renklerden biri.

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