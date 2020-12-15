Göz kaşıntısı ve sulanması neden olur alerjik bir durum olabilir aman dikkat!

Göz neden kaşınır? Göz neden sulanır? Uzmanlar uyarıyor! Alerjik bir durum olabilir! Peki nasıl tedavi edilir? Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Göz alerjileri, genellikle, gözde sulanma, batma hissi, kaşıntı, gözün içinde bir cisim varmış hissi gibi belirtilerle gözlemlenen, mevsimsel yahut yıl boyu ortaya çıkan türleri olan bir göz rahatsızlığı problemidir. Göz alerjilerinin tedavisinde, alerjinin ortaya çıktığı dönem,mbu belirtilerin varsa başka bir hastalıkla bağlantısı tetkik edilmeli ve tedavi şekli buna göre belirlenmelidir.

Göz Alerjisi Türleri ve Belirtileri;

Mevsimsel Alerji

Kişiler arasında en yaygın görülen alerji türüdür. Mevsime göre değişkenlik gösteren polen miktarına bağlı olarak, gözde berrak akıntı,sulanma,kaşıntı, kızarıklık mevcuttur. Bu belirtilere bağlı olarak, kişinin gözlerinin altında koyu halkalanmalar, göz kapaklarında kabarıklık ve şişlik gözlemlenebilir.

Vernal Alerji

Alerji belirtilerinin yıl boyunca gözlemlendiği, gerek tedavi gerekse kişinin hayat standartlarında yaptığı etkiye bakıldığında, mevsimsel alerjiye göre daha ciddi bir alerj türüdür. Vernal alerji türünde, genellikle kişilerin ailelerinde de bu alerji türü gözlemlenir. Sıcak iklimlerde daha sık rastladığımız bu rahatsızlık ülkemizde de birçok kişide rastlanır. Çocuklarda görüldüğü takdirde ve tedavi edilmezse, görme problemlerine yol açar.

Uyku sonrasında göz kapaklarında yapışma

Gözde aşırı yanma,Gözde aşırı kaşınma,Kızarıklık,Gözde mukus birikmesi gibi belirtilerle gözlemlenir.

Pereniyal Alerji

Pereniyal alerjide, kişi, mantarlar, toz, tüyler, tüylü kıyafetler gibi nesnelere hassasiyet gösterir ve gözlerde kızarıklık, ağrı hisseder. Yıl boyu süren bir diğer alerji türüdür. Kişi, gözlerde ışık hassasiyetini ve ağırıyı yıl boyunca hisseder, belirtiler mevsimsel olarak azalmaz ya da artmaz.

Kontakt Alerji

Kişinin hekim kontrol ve önerisi olmadan, kendine uygun olmayan kontakt lens kullanımı sonrası ortaya çıkan alerji türüdür. Bu durum, lens malzemesinde kalitesizlik nedeniyle, gözyaşı proteinlerinin lense yapışmasıyla görülür.

Lens takmada artan rahatsızlıklarla birlikte;

Gözde kızarıklık,Mukus birikintisi,Kaşınma,Yanma, Batma gözlemlenir.

Dev Papiller Alerji

Kontakt lens kullanımına bağlı bir diğer alerji türü olan dev papiller alerji türü, iç göz kapağında papüllerin ve sıvı keselerinin oluştuğu bir rahatsızlık türüdür.

Bulanık görüntü,Gözde şişkinlik,kaşıntı gibi belirtiler gözlemlenir.

Atopik Alerji

Atopik alerji, atopik dermatit, astım, alerjik rinit, besin alerjisi gibi başka alerji rahatsızlıklara sahip kişilerde görülür. Bu alerji türünde de, kişinin aile bireylerinde alerjiye rastlanır.Göz kapaklarının cildinde pul pul olma, kızarıklık.

Göz Alerjileri Tanı ve Tedavileri

Göz alerjilerinin tedavisinde, tanı koymak, sorunun neye bağlı olarak ortaya çıktığını tespit etmek son derece önem teşkil eder. Kişinin göz çevresindeki şikayetleri, mevsime bağlı olarak mı, ortamda artan bir maddeye bağlı olarak mı, lense veya göze bir cisim kaçması sonrasında ortaya çıkan şikayetlerin varlığı hekim tarafından sorgulanır.Göz alerjilerinin tanı koyma sürecinde, göz enfeksiyonu ile aynı belirtiler gözlemlendiği için mikroskopla tanı konulmaktadır. Gözün içinde alerjiye bağlı olarak gelişen kabarıklar saptanır ve rahatsızlık enfeksiyon ihtimalinden arındırılır.Alerjiye neden olan maddenin saptanmasında, kişinin derisine alerjen maddeler enjekte edilerek vücudun verdiği tepkiler gözlenmekte ve alerjiye neden olan madde saptanabilmektedir.Tanı koyulmasının ardından, alerjiye neden olan madde tespit edilir ve kişi bu madde/maddelerden uzak tutulur. Bu süre boyunca soğuk uygulama, gözyaşı solüsyonları hekim tarafından önerilir.