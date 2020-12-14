search menu
search
close

Havuçlu kerevizli meze tarifi yemelere doyamayacaksınız!

Havuçlu kerevizli meze nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Her sofraya yakışacak havuçlu kerevizli meze tarifini okuyucularımız için araştırdık...

Havuçlu kerevizli meze tarifi yemelere doyamayacaksınız!
-A A+

Kerevizli salata ve meze tarifleri kışın en güzel lezzetleri arasında yer alıyor. Elmaelma.com olarak yine şahane lezzetiyle gönlünüzde taht kuracak bir tarif hazırladık: Havuçlu kerevizli meze. Her sofraya yakışacak olan bu pratik meze tarifini denemelisiniz. Tadına doyamayacağınız havuçlu kereviz meze tarifi içeriğimizin devamında...

Malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet havuç(büyük boy)
1 adet orta boy orta boy kök kereviz
2 diş sarımsak
1,5 su bardağı süzme yoğurt(300-320 g)
6 adet ceviz içi
2 yemek kaşığı mayonez
4-5 damla limon suyu
1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Isınmış tavaya zeytinyağını ekleyin, havuç ve kerevizi soyup rendeledikten sonra tavaya koyun. Üzerine sarımsağı da rendeleyip sotelemeye başlayın. 3-4 dakika orta ateşte karıştırarak pişirdikten sonra  havuç ve kereviz karışımını ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Bir kasede yoğurdu ekleyin, önce çırpıcıyla karıştırın ve pürüzsüz hale getirin. Ardından ince ince kıydığınız cevizleri, mayonezi ve limon suyunu ekleyip karıştırın. İyice soğuduğuna emin olduktan sonra havuçlu ve kerevizli karışımı da yoğurdun içine ekleyin. Eğer sıcakken eklerseniz yoğurdunuz sulanacaktır. Güzelce karıştırdıktan sonra dinlendirmek için buzdolabına alın. Servis etmeden önce tuzunu ekleyip tabağa alın. Üzerine ceviz ve zeytinyağı ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kendinize olan güveni artırmanın yolu burada saklı! Kendinize olan güveni artırmanın yolu burada saklı!
Psikoloji
Kaan'dan ayrılan Hadise'ye ablasından büyük darbe! Kaan'dan ayrılan Hadise'ye ablasından büyük darbe!
Magazin
En Güncel Galeriler
Coşkun Sabah yıllar sonra itiraf etti: Hülya beni Tanju Çolak'la...
Coşkun Sabah yıllar sonra itiraf etti: Hülya beni Tanju Çolak'la...
Eurovision'a damga vurmuştu! Şebnem Paker bakın şimdi ne yapıyor
Eurovision'a damga vurmuştu! Şebnem Paker bakın şimdi ne yapıyor
Berrak Tüzünataç'tan çırılçıplak poz! Beğeni yağdı!
Berrak Tüzünataç'tan çırılçıplak poz! Beğeni yağdı!
Güzelliği dillere destan! Putin'in korumasını bu kare yaktı!
Güzelliği dillere destan! Putin'in korumasını bu kare yaktı!
Magazin gündemini sarsan iddia! Serenay'a kötü haber!
Magazin gündemini sarsan iddia! Serenay'a kötü haber!
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Yılana sarılmış çıplak pozu olay!
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Yılana sarılmış çıplak pozu olay!
Önceki Haberler
Aranjörüyle düet yaptı
Aranjörüyle düet yaptı
Ayrılık sonrası Kaan'dan ilk hamle! Hadise'yi bir kalemde sildi!
Ayrılık sonrası Kaan'dan ilk hamle! Hadise'yi bir kalemde sildi!
İşte koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren besinler!
İşte koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren besinler!
Evde turşu nasıl kurulur?
Evde turşu nasıl kurulur?
Selin Ciğerci ve eşinin alkışlanacak AKUT bağışı!
Selin Ciğerci ve eşinin alkışlanacak AKUT bağışı!
Mevsimsel cilt kurluğu ile nasıl başa çıkılır?
Mevsimsel cilt kurluğu ile nasıl başa çıkılır?
İrem Derici'den bomba eski sevgili itirafı: Görünce kuduruyorum!
İrem Derici'den bomba eski sevgili itirafı: Görünce kuduruyorum!
Sezeryan doğum yapmadan önce iki kere düşünün!
Sezeryan doğum yapmadan önce iki kere düşünün!
Yorumlar