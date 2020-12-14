Havuçlu kerevizli meze tarifi yemelere doyamayacaksınız!

Kerevizli salata ve meze tarifleri kışın en güzel lezzetleri arasında yer alıyor. Elmaelma.com olarak yine şahane lezzetiyle gönlünüzde taht kuracak bir tarif hazırladık: Havuçlu kerevizli meze. Her sofraya yakışacak olan bu pratik meze tarifini denemelisiniz. Tadına doyamayacağınız havuçlu kereviz meze tarifi içeriğimizin devamında...

Malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet havuç(büyük boy)

1 adet orta boy orta boy kök kereviz

2 diş sarımsak

1,5 su bardağı süzme yoğurt(300-320 g)

6 adet ceviz içi

2 yemek kaşığı mayonez

4-5 damla limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Isınmış tavaya zeytinyağını ekleyin, havuç ve kerevizi soyup rendeledikten sonra tavaya koyun. Üzerine sarımsağı da rendeleyip sotelemeye başlayın. 3-4 dakika orta ateşte karıştırarak pişirdikten sonra havuç ve kereviz karışımını ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Bir kasede yoğurdu ekleyin, önce çırpıcıyla karıştırın ve pürüzsüz hale getirin. Ardından ince ince kıydığınız cevizleri, mayonezi ve limon suyunu ekleyip karıştırın. İyice soğuduğuna emin olduktan sonra havuçlu ve kerevizli karışımı da yoğurdun içine ekleyin. Eğer sıcakken eklerseniz yoğurdunuz sulanacaktır. Güzelce karıştırdıktan sonra dinlendirmek için buzdolabına alın. Servis etmeden önce tuzunu ekleyip tabağa alın. Üzerine ceviz ve zeytinyağı ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!