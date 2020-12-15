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Kahvaltılık tatlı tarifi çayın yanına enfes tat!

Kahvaltılık tatlı nasıl yapılır? Kahvaltı sonrası tatlı bir şeyler olsa da yesek dediğiniz de çabucak hazırlayabileceğiniz bu şahane tarife hayran kalacaksınız.

Kahvaltılık tatlı tarifi çayın yanına enfes tat!
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Kahvaltılık tatlı nasıl yapılır? Kahvaltı sonrası keşke bir tatlı olsa da yesek dediğiniz anda imdadınıza koşacak bu şahane tarife bayılacaksınız. Sıcacık demlenmiş çayın yanına yakışan bu tatlının nasıl yapıldığına gelin hep beraber bakalım. Şimdiden afiyetler olsun. 

Kahvaltılık Tatlı Tarifi İçin Malzemeler

İç harcı için:

2 adet elma(rendelenmiş)
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
4 yemek kaşığı ceviz(doğranmış)
2 yemek kaşığı kuru üzüm

Tatlı hamuru için:

1 adet yumurta
1/2 çay kaşığı toz şeker
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
1,5 su bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 paket vanilin
1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

1 tatlı kaşığıpudra şekeri

HAZIRLANIŞI: 

Elmaları yıkayın, soyun ve rendeleyin.Tavada erittiğiniz tereyağ ile rendelenmiş elmaları hafifçe soteleyin.Elmaların üzerine toz şeker ve tarçın ekleyin. Yumuşayıncaya dek tavada sotelemeye devam edin.Elmalar yumuşadığında üzerine kuru üzüm ve cevizi ilave edin ve karıştırın. Ardından ocaktan alın.Elmalı iç harcı saracağınız tatlı hamur için önce yumurta ve şekeri bir mikser yardımıyla kabarıncaya dek çırpın.Sıvı yağ ve sütü ekleyerek çırpmaya devam edin.
Kalan kuru malzemeleri de ekleyin ve sıvı malzemelerle birleşinceye dek çırpmaya devam edin.Yağladığınız tost makinesine bir kepçeyle hazırladığınız sıvı karışımı dökün.Her iki tarafını da yüksek ısıda 3 dakika pişirin. Tatlı hamurun içine hazırladığınız elmalı iç harçtan koyun ve rulo şeklinde sararak servis tabağına alın. Üzerin pudra şekeri serperek servis edin.

 

 

 

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