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Hülya Açıkgöz'den ihanete uğradığı iddia edilen kardeşi Hadise'ye boynuzlu gönderme!

Hülya Açıkgöz, küs olduğu kardeşi Hadise'nin Kaan Yıldırım'dan ihanet yüzünden ayrıldığı iddiasını duyunca boynuzlu fotoğraf paylaşarak gönderme yaptı.

Hülya Açıkgöz'den ihanete uğradığı iddia edilen kardeşi Hadise'ye boynuzlu gönderme!
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Şarkıcı Hadise, yaklaşık 1 yıldır birliktelik yaşadığı oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdı. Hadise'ye en ağır gönderme ise bir ara beraber iş yaptığı ancak şimdilerde küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den geldi.

Boynuzlu fotoğraf paylaştı

Annelerinin intihar girişiminden sonra araları açılan iki kardeş Hadise ile Hülya Açıkgöz'ün küslüğü biteceğe benzemiyor. Hadise, menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile işlerini noktalayınca birbirlerine adeta düşman olmuşlardı. Şimdilerde yurt dışında olan Hülya Açıkgöz, kardeşinin Yıldırım'ın ihanetine uğradığı iddiasının ardından Instagram hesabından boynuz emojili bir paylaşım yaptı. Açıkgöz'ün paylaşımı kardeşine gönderme olarak algılandı.

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