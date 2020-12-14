G-string giymenin zararları bakterilerin vücuda girmesine neden olur!

Kadınların giderek daha çok rağbet gösterdiği g-string ya da tanga tipi iç çamaşırlarının sağlığa zararlı olduğu kaydediliyor. Yeni giymeye başlayanlar için sürekli g-string kullanmak, vajinal enfeksiyonlara ve cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklara neden olabiliyor. Bu sebeple g-string-tanga türünde iç çamaşırı alırken göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar var...

Bakterilerin vücuda girmesine neden olur

İç çamaşırında eğer kaygan bir malzeme kullanılmışsa, gün içinde hareket etme özgürlüğümüzü kısıtlayabilir. Dahası, hareket ederken, bakterilerin vajinaya yerleşmesine neden olur ve bu da vajinoz veya idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir.

Pamuk olanları tercih edin

Bu tip iç çamaşırlarındaki en büyük sorun ürünün elde edildiği malzemedir. Tangalar genellikle işlevinden çok görünümü düşünülerek tasarlandığından, genellikle pamuk dışındaki kumaşlardan yapılırlar. Ancak iç çamaşırlarında sıklıkla kullanılan polyester, vinil, saten ve diğer seksi kumaşlar gibi malzemeler pamuk kadar iyi nefes almaz. Dolayısıyla, daha fazla nemin hapsolmasına ve vajinal problemlere etki eder.

Çok sıkı olmamasına özen gösterin

Son bir potansiyel sorun ise çok sıkı bir tanga giymektir. Bu tür çamaşırlar nemli yerlere baskı uyguladığından, cildinizde kendi kendine enfekte olabilecek tahrişe veya kızarıklığa neden olabilir.