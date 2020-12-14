search menu
search
close

Aç karnına su içmenin faydaları böbrek taşını ve enfeksiyonları önlüyor!

Aç karnına su içmenin böbrek taşı oluşumunu ve mesane enfeksiyonlarını önlediğini biliyor muydunuz? İşte aç karna su içmenin inanılmaz yararları!

Aç karnına su içmenin faydaları böbrek taşını ve enfeksiyonları önlüyor!
-A A+

Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ana besin kaynaklarından su, aç karnına içildiğinde sağlığa yarar sağlıyor. Aç karnına bir bardak içtiğiniz su sayesinde böbrek taşlarının oluşmasını önler, metabolizmanızı çalıştırır ve vücuttaki toksinleri atabilirsiniz. Gelin aç karnına su içmenin bilinmeyen faydalarına birlikte göz atalım!

Kilo verdiriyor 

Sabahları su içtiğinizde, tüm toksinler serbest kalır ve sindirim sisteminiz gelişir. Bu sayede daha az aç hissedersiniz. Aşırı yeme isteğiniz azalır ve kilo verme süreciniz kolaylaşır.

Toksinleri atıyor

Siz uyurken vücudunuz kendini onarır, enerji takviyesi yapar ve hormonları dengeler. Uyandıktan sonra sıvı almanız vücudunuzda dışarı atılmayı bekleyen toksinlerin atılmasına yarar. 

Böbrek taşlarını ve mesane enfeksiyonlarını önler 

Aç karnına su içmek böbrekte taşlara yol açan asitleri yok eder. Ayrıca toksinlerin neden olduğu çeşitli mesane enfeksiyonlarından da korur.

Mide sorunlarına iyi gelir 

Hazımsızlığa, midede artan asitler neden olur. Aç karnına içtiğiniz su asiti aşağı doğru iterek midenizde oluşabilecek problemin önüne geçer.

Saçları güzelleştirir 

Su, saç teli ağırlığının neredeyse dörtte birini oluşturur. Bol miktarda içilen su, saçı içten besler. Yetersiz su alımıysa kırılgan ve ince saç tellerine neden olabilir. Parlak ve sağlıklı saçlar için her gün su içmelisiniz.

Parlak bir cilt

Araştırmalar, aç karna su içmenin kan akışını artırdığı ve cildi daha parıltılı hale getirdiği ortaya koymuştur. Gün boyunca su içmek vücudunuzun toksin bırakması anlamına gelir, bu da cildinizin parlak gözükmesine katkı sağlar. Aynı zamanda cildin esnekliğini de artırarak kırışıklıkları önler.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Aranjörüyle düet yaptı Aranjörüyle düet yaptı
Magazin
Ayrılık sonrası Kaan'dan ilk hamle! Hadise'yi bir kalemde sildi! Ayrılık sonrası Kaan'dan ilk hamle! Hadise'yi bir kalemde sildi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Coşkun Sabah yıllar sonra itiraf etti: Hülya beni Tanju Çolak'la...
Coşkun Sabah yıllar sonra itiraf etti: Hülya beni Tanju Çolak'la...
Eurovision'a damga vurmuştu! Şebnem Paker bakın şimdi ne yapıyor
Eurovision'a damga vurmuştu! Şebnem Paker bakın şimdi ne yapıyor
Berrak Tüzünataç'tan çırılçıplak poz! Beğeni yağdı!
Berrak Tüzünataç'tan çırılçıplak poz! Beğeni yağdı!
Güzelliği dillere destan! Putin'in korumasını bu kare yaktı!
Güzelliği dillere destan! Putin'in korumasını bu kare yaktı!
Magazin gündemini sarsan iddia! Serenay'a kötü haber!
Magazin gündemini sarsan iddia! Serenay'a kötü haber!
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Yılana sarılmış çıplak pozu olay!
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Yılana sarılmış çıplak pozu olay!
Önceki Haberler
İlk buluşmada yapılmaması gereken 10 şey!
İlk buluşmada yapılmaması gereken 10 şey!
G string giymeden önce dikkat edilmesi gerekenler!
G string giymeden önce dikkat edilmesi gerekenler!
Kışın cilt bakımı yapmanın püf noktaları!
Kışın cilt bakımı yapmanın püf noktaları!
Bu besin mide ve karın ağrılarını bitiriyor!
Bu besin mide ve karın ağrılarını bitiriyor!
Kendinize olan güveni artırmanın yolu burada saklı!
Kendinize olan güveni artırmanın yolu burada saklı!
Kaan'dan ayrılan Hadise'ye ablasından büyük darbe!
Kaan'dan ayrılan Hadise'ye ablasından büyük darbe!
Hafif ve lezzetli: Lokmalık hurmalı toplar
Hafif ve lezzetli: Lokmalık hurmalı toplar
Yemeye doyum olmaz: Havuçlu kerevizli meze
Yemeye doyum olmaz: Havuçlu kerevizli meze
Yorumlar