Aç karnına su içmenin faydaları böbrek taşını ve enfeksiyonları önlüyor!

Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ana besin kaynaklarından su, aç karnına içildiğinde sağlığa yarar sağlıyor. Aç karnına bir bardak içtiğiniz su sayesinde böbrek taşlarının oluşmasını önler, metabolizmanızı çalıştırır ve vücuttaki toksinleri atabilirsiniz. Gelin aç karnına su içmenin bilinmeyen faydalarına birlikte göz atalım!

Kilo verdiriyor

Sabahları su içtiğinizde, tüm toksinler serbest kalır ve sindirim sisteminiz gelişir. Bu sayede daha az aç hissedersiniz. Aşırı yeme isteğiniz azalır ve kilo verme süreciniz kolaylaşır.

Toksinleri atıyor

Siz uyurken vücudunuz kendini onarır, enerji takviyesi yapar ve hormonları dengeler. Uyandıktan sonra sıvı almanız vücudunuzda dışarı atılmayı bekleyen toksinlerin atılmasına yarar.

Böbrek taşlarını ve mesane enfeksiyonlarını önler

Aç karnına su içmek böbrekte taşlara yol açan asitleri yok eder. Ayrıca toksinlerin neden olduğu çeşitli mesane enfeksiyonlarından da korur.

Mide sorunlarına iyi gelir

Hazımsızlığa, midede artan asitler neden olur. Aç karnına içtiğiniz su asiti aşağı doğru iterek midenizde oluşabilecek problemin önüne geçer.

Saçları güzelleştirir

Su, saç teli ağırlığının neredeyse dörtte birini oluşturur. Bol miktarda içilen su, saçı içten besler. Yetersiz su alımıysa kırılgan ve ince saç tellerine neden olabilir. Parlak ve sağlıklı saçlar için her gün su içmelisiniz.

Parlak bir cilt

Araştırmalar, aç karna su içmenin kan akışını artırdığı ve cildi daha parıltılı hale getirdiği ortaya koymuştur. Gün boyunca su içmek vücudunuzun toksin bırakması anlamına gelir, bu da cildinizin parlak gözükmesine katkı sağlar. Aynı zamanda cildin esnekliğini de artırarak kırışıklıkları önler.