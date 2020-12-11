Koronavirüs saç döker mi işte alınması gereken önlemler!

Koronavirüs saç dökülmesi yapar mı? Bu soru Hollywood yıldızı Alyssa Milano’nun koronavirüs tedavisinin ardından saçlarının döküldüğünü açıklamasıyla gündeme geldi. Yapılan bilimsel çalışmalar da koronavirüs sonrası geç dönemde nefes darlığı, öksürük, halsizlik, koku almama gibi belirtilerin yanı sıra neredeyse 4 hastanın birinde saç dökülmesi yaşandığını ortaya koyuyor. Dermatoloji Uzmanı Doç.Dr. Ayşe Serap Karadağ koronavirüs sonrası saç dökülmesi ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi

GÜNDE 70-100 SAÇ TELİ DÖKÜLÜR

Saçlar, bir döngü halinde doğup büyür ve istirahatte bekledikten sonra vücuttan dökülerek atılır. Saçlarda bu canlılık döngüsü yaşam boyunca devam eder. Günde 70-100 saç telinin kaybedilmesi sonrası yeniden saçlar üretilir.



Saç dökülmesi kontrol altına alınmazsa ne olur?

Eğer günlük saç teli kaybı 100’den fazla olursa ve bu sorun kontrol altına alınmayarak devamlı bir hale gelirse 6’ıncı aydan sonra kronikleşebilir, saçlarda seyrelmeyle birlikte hacim kaybı gözlenir.



Saç dökülmesi Kovid-19 belirtisi mi?

Kovid-19 enfeksiyonunu geçirenlerde hastalık sonrası saçlarda dökülme görülebilir ancak saçların dökülmesi koronavirüs belirtileri arasında sayılmaz.

Bu nedenle saçı dökülenlerin 'Koronavirüs hastası mıyım?' diye endişe duymasını gerektirecek bir kanıt bulunmuyor. Yani saçları yoğun şekilde dökülen ancak ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtileri olmayan kişilerin koronavirüs testi yaptırmasına gerek yoktur.



Saç dökülmesine yol açan sebepler nelerdir?

Vücudun maruz kaldığı her türlü stres, enfeksiyon, travma, ateşli hastalıklar, yoğun kilo kaybıyla giden diyetler, bazı ilaçlar, doğum sonrası hormonal değişiklikler, tiroit hastalıkları ve demir, çinko, biyotin eksikliği gibi beslenme yetersizliklerinden kaynaklanan faktörler saç dökülmelerine neden olur.



Kovid-19 sonrası saç dökülmesi neden olur, nasıl tedavi edilir?

Kovid-19 enfeksiyonu sürecinde yaşanan yoğun stres, yüksek ateş ve ilaçların muhtemel yan etkileri nedeniyle enfeksiyondan 2-4 ay sonra saç dökülmesi görülebilir.Koronavirüsün saçlar üzerindeki etkisiyle ilgili olarak yakın zamanda Japonya’da yapılan bir bilimsel çalışma, hastalık sonrası geç dönemde nefes darlığı, öksürük, halsizlik, koku almama gibi belirtilerin yanı sıra hastaların yüzde 24,1'inde yaklaşık 56’ıncı günde saç dökülmesinin başladığı saç dökülmesi süresinin ortalama 76 gün olduğunu ortaya koydu.Koronavirüse bağlı görülen tek saç sorunu ise yaygın dökülme değildir. Koronavirüs sonrası alopesi areata (saçkıran), saçlarda gri renk değişikliği ve erkek tipi saç dökülmesinde de artışlar olduğu bildirildi.



Koronavirüs sonrası görülen saç dökülmesi geçici mi yoksa kalıcı mı?

Koronavirüs tedavisi sonrası görülen saç dökülmesi durumu genellikle geçicidir. Koronavirüs ve enfeksiyonlardan sonra gelişen akut dökülmelerin genellikle geçici olması ve normale dönmesi beklenir.Dinlenme dönemine geçen saçların yerini kişinin genel durumu iyiyse, beslenmesi yeterliyse, stresle baş edebiliyorsa genellikle yeni, normal büyüyen saçlar alır. Akut dökülmeler ile kellik meydana gelmez.Bu dönemde saç büyümesi ortalama 4 ayda olduğu için büyüme yavaş yavaş olacak ve hasta bir süre saçlarını ince, dolgunluğunu ve hacmini kaybetmiş olarak hissedecektir. Genellikle süreç ortalama 4 ay sonra normale döner.



Koronavirüs sonrası saçların yenilenmesi için bunları tüketin!

Kovid-19 enfeksiyonu herkes için önemli bir stres kaynağıdır. Hastalığı özellikle ağır geçirenlerde ne yazık ki psikolojik stres, anksiyete, depresyon gibi ruhsal problemler bir süre daha devam edebilir.Bu stresin devam etmesi, özellikle saç dökülmesi de olan kişilerde iyileşmenin yavaş olmasına yol açar. Bu nedenle psikolojik stresi çok yoğun olan ve stresle baş etmekte zorlanan kişilerin psikolojik destek almaları önerilir.Beslenme saç gelişiminde oldukça önemlidir. Kıl folikülleri protein ve demirden zengin ortamda daha hızlı büyüme imkanı bulabilir.

Ayrıca biyotin, çinko, D vitamini de saçı besleyen diğer vitaminlerdendir. Bu amaçla özellikle proteinden zengin şu besinlerin tüketmek gerekir:

Yumurta, somon ve deniz mahsulleri, avokado, ıspanak, kırmızı ve beyaz et, badem, yoğurt, meyve ve koyu yeşil yapraklı sebzeler. Sağlıklı beslenen kişilerde bu besinler genellikle yeterlidir. Ancak saç dökülmesinin hızlı olduğu kişilerde demir, biyotin, çinko, panttenik asit, omega-3 yağ asidi, demir gibi vitamin ve minerallerden zengin, doktorun tavsiye edeceği özel takviye ürünler de kullanılabilir.



KAYNAK:PEMBENAR