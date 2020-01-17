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Patlıcan sapının faydaları kabızlık problemini ortadan kaldırıyor!

Patlıcanın sapının faydaları neler? Kış aylarının enfes lezzetlerinden biri olan patlıcan saplarının gövdesi kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

Patlıcan sapının faydaları kabızlık problemini ortadan kaldırıyor!
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Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de hiç kuşkusuz patlıcandır. Patlıcanın oldukça faydalı bir besin olduğunu biliyoruz. Peki patlıcan yemeği yaparken çöpe attığımız saplarının da insan sağlığı için çok faydalı olduğunu duymuş muydunuz? Uzmanlar uyarıyor! Patlıcanın saplarını sakın çöpe atmayın! Kabızlık problemini ortadan kaldırmasından tutun da  cilt hücrelerinin yenilenmesine kadar oldukça yararlı olan bu besinin faydalarına inanamayacaksınız. Peki patlıcan sapının bilinmeyen faydaları neler? İşte tüm merak edilenler! 

Göz sağlığı için oldukça etkilidir  

Patlıcan sapı göz sağlığı için oldukça etkilidir. Yüksek miktarda vitamin barındıran patlıcn sapı özellikle düzenli olarak 5 gün tüketilirse göz sinirlerinde deforme olmuş hücrelerin kısa sürede yenilenmesini destekler. Patlıcan sapı aynı zamanda korneanında kuvvetlenmesini ve görme kaybını ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır. 

Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor

Patlıcan sapı aynı zamanda antioksidan bakımından da oldukça zengindir. Vücuttaki tüm toksinlerin idrar yoluyla atılmasını sağlayan patlıcan sapı, yağlı toksinlerin birikmeni önler. Bunun yanı sıra patlıcan sapı cilt hücrelerinin de yenilenmesini sağlamaktadır. 

Patlıcan sapı kansızlığa iyi geliyor

Patlıcan sapı demir bakımından oldukça zengindir.  Demirin vücutta azalmasıyla ortaya çıkan kansızlık, yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıklara neden olmaktadır. Özellikle ergenlik, regl ve hamilelik dönemlerinde tüketilelin patlıcan sapı kansızlığa iyi gelmektedir.

Kabızlık problemini ortadan kaldırıyor 

Patlıcan sapı aynı zamanda oldukça güçlü bir lif kaynağıdır. Sindirim sisteminin rahat bir şekilde çalışmasını sağlayan patlıcan sapı özellikle kaynatılıp tüketildiği zaman zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Kahvaltıdan önce tüketildiği zaman kabızlık probemini ortadan kaldıran patlıcan sapı zararlı bakterilerinde vücuttan atılmasını sağlamaktadır. 

 

 

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