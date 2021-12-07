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Teoman'ın gençlik fotoğrafını görenler şaşırdı!

Ünlü şarkıcı Teoman, 24 yıl önceki halini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şarkıcının gençlik hali, hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Teoman'ın gençlik fotoğrafını görenler şaşırdı!
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Şarkıcı Teoman, 24 yıl önce elinde gitarıyla çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı. Şrkıcının uzun saçlı hali, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

"NE OLMAK İSTİYORUM BİLİYOR MUSUN?"

54 yaşındaki ünlü şarkıcı, gençlik yıllarında elinde gitarıyla verdiği pozu, "Sene 1997... Ne olmak istiyorum biliyor musun? Güzel müzik yapmak ve bunu insanlarla paylaşmak... Konserlerde şarkılarımı bir sürü güzel insanla birlikte söylemek çok güzel." notuyla yayımladı.


İşte Teoman'ın yıllar önceki hali;

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