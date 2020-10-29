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Giysilerdeki deodorant lekesini çıkaran yöntem karbonatı deneyin!

Giysilerdeki deodorant lekesi nasıl çıkar? Giysilerdeki deodorant lekesini çıkaran bu basit yöntem sayesinde kıyafetlerinizde hiç leke kalmayacak.

Giysilerdeki deodorant lekesini çıkaran yöntem karbonatı deneyin!
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Sadece sıcak yaz günlerinde değil her mevsim kullanılması gereken deodorantlar bir yandan ter ve kokuyu önlerken diğer yandan giysilerde leke bırakmak gibi olumsuz bir duruma da sebep olabiliyor. Özellikle beyaz giysilerde bıraktığı sarı lekeler ne kadar yıkanırsa yıkansın inatçı olabiliyor. Peki deodorantların bıraktığı izler nasıl çıkar? Deterjanların bile çıkaramadığı bu lekeler için uygulanması gereken özel yöntem nedir? Elmaelma.com olarak bunun çözümünü sizler için araştırdık...

Su ve Karbonat İkilisi

Deodorant veya roll on lekesi taşıyan giysinizi ılık bir suda 10 saat kadar beklettikten sonra bir kasede karıştırdığınız su ve karbonat ikilisini lekeli bölgeye sürmeniz gerekiyor.

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