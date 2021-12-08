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Sunucu Saba Tümer'den değişik yaş günü kutlaması! Yeni yaşını yarı çıplak garsonlarla kutladı

Attığı kahkaha ile ünlenen ünlü sunucu Saba Tümer, 51'inci yaş gününü özel bir partiyle kutladı.

Sunucu Saba Tümer'den değişik yaş günü kutlaması! Yeni yaşını yarı çıplak garsonlarla kutladı
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Gerek paylaşımları gerekse de pozlarıyla her daim konuşulan başarılı sunucu Saba Tümer, yeni yaşını sevenleriyle kutladı. Ünlü isimlerin katıldığı bir parti düzenleyen Saba Tümer'in pastası ve mekandaki garsonları adından söz ettirdi.

PARTİDE YARI ÇIPLAK GARSON RÜZGARI

Doğum günü için Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen Saba Tümer'i Beren Saat, Kenan Doğulu ve Fersun Özbek gibi isimler de yalnız bırakmadı. 51'inci yaşı için dudak şeklinde bir pasta yaptıran sunucunun partisindeki yarı çıplak garsonlar da çok konuşulacak konulardan biri oldu.

 

Kaynak:Haberler.com

 

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