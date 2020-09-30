Salatalığın cilde faydaları neler cildi pürüzsüzleştiriyor!

Salatalık su oranının en yüksek olduğu sebzeler arasında yer almaktadır. Bu özelliği sayesinde cildin ihtiyaç duyduğu suyu da cilde vermektedir. İçerdiği vitaminlerle cildi besleyen salatalığın cilde olan faydaları saymakla bitmiyor. Cilde canlı ve pürüzsüz bir görünüm sağlayan salatalığın bilinmeyen faydalarını sizler için araştırdık. Salatalığın cilde faydaları neler? Salatalık maskesi nasıl yapılır? İşte tüö merak edilenler elmaelma.com'da.

Salatalığın cilde inanılmaz faydaları bulunuyor!

Salatalığın cilde en önemli faydası genişlemiş gözeneklerin küçültülmesine yardımcı olmasıdır. İçerisinde bol miktarda C vitamini barındıran salatalık cildin canlı ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olur.

Salatalıkta bulunan askorbik asit ve kafeik asit maddeleri yüzde bulunan ödem gibi şişkinliklerin azalmasını sağlıyor.

salatalık aynı zamanda cilt enfeksiyonlarının da oluşumunu engellemektedir. Egzama, mantar, pullanma gibi problemlere de iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra cilt ağartıcı özelliği sayesinde güneş nedeniyle ortaya çıkan lekelenmeleri de yok etmede önemli rol oynar.

PEKİ SALATALIK MASKESİ NASIL YAPILIR?

Yapmanız gereken tek şey, salatalığı 5 tane nane yaprağıyla birlikte robotta çekmek ve 1 yumurta beyazını ilave edip karıştırmak. Ardından bu maskeyi yüzünüze uygulayın ve 20 dakika beklettikten sonra yüzünüzü yıkayın. Düzenli olarak uyguladığınız taktirde sonuca siz bile inanamayacaksınız.

Eğer yağlı bir cilde sahipseniz 1çay fincanı yoğurt ve bir çay kaşığı süt tozunu soyulmuş ve dilimlenmiş salatalıkla birlikte robotta çekin ve bu maskeyi yüzünüze uygulayın. Yine 15 dakika beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.

Kuru ciltler için ise salatalık maskesi müthiş bir öneri olacak. Cildinizin nemlenmesini sağlayacak olan bu maskeyi salatalığı rendeleyerek hazırlamaya başlayın. Ardından yarım muzu ezin ve 4 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı balı ekleyin. Cildinize ince bir tabaka halinde sürüp 15 dakika sonra ılık suyla durulayın.