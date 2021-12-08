Mehmet Dinçerler'le yaşadığı dolu dizgin aşkla konuşulan Hadise'den bomba Kaan Yıldırım hamlesi

Kaan Yıldırım ile evliliğin eşiğinden dönen Hadise, aylar sonra bir hamlede bulundu. İş insanı Mehmet Dinçerler'le aşklarına dolu dizgin devam eden Hadise'nin, Yıldırım ile birlikte olduğu dönemde sol el bileğine "h&k" şeklinde yaptırdığı dövmesini sildirdiği ortaya çıktı.

Evlenmeleri beklenen Hadise- Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haziran ayında sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise, kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı.

O DÖVME ARTIK YOK

Snob Magazin'de yer alan habere göre; hem müzik kariyeri hem de özel yaşantısıyla adından söz ettiren Hadise, Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu dönemde sol el bileğine "h&k" şeklinde dövme yaptırmıştı. Hadise'nin bu dövmeyi aylar sonra sildiği ortaya çıktı. Sanatçının bu hamlesi, "Hadise, Kaan Yıldırım'ı tamamen unutmuş oldu" yorumunun yapılmasına neden oldu.

AŞK AÇIKLAMASIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Mehmet Dinçerler ile ilişki yaşayan Hadise'nin aşk açıklaması dikkat çekmişti:

"Bence biz kadınlar bir erkeğin işine ve tipine aşık olmuyoruz. Davranışlarına aşık oluyoruz. İlgiyi hangi kadın sevmez ki! Beni düşündüğünü, gerçekten ilgilendiğini ve sevdiğini hissettirebilen bir erkek çıksın karşıma, sonra o yaşadı. Aşık olduğumda normalde yapmadığım şeyleri yapıyorum; mesela mutfağa girip yemek yapıyorum."

Kaynak: Snob magazin