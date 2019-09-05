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Tırnak yeme hangi hastalıklara neden olur mide zarına zarar verir!

Tırnak yeme hangi hastalıklara neden olur ? Tırnak yeme hastalığı nedir? Her 4 kişinin 3'ünde görülen bu hastalığa dair merak edilenler elmaelma.com'da.

Tırnak yeme hangi hastalıklara neden olur mide zarına zarar verir!
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Pek çok insanda görülebilen bir alışkanlıktır tırnak yeme alışkanlığı.  Genellikle 3 y da 4 yaşından sonra başlayan bu alışkanlık, ergenlik döneminde ya da yetişkinlik döneminde de devam eder. Sadece el tırnağı değil ayak tırnaklarını bile yiyen kişiler vardır. Peki bu olumsuz davranış ne gibi problemlere yol açar? Tırnak yeme hastalığı neden olur? Hangi hastalıklara neden olur? Merak edilen soruların yanıtlarını içeriğimizden okuyabilirsiniz. İşte tırnak yeme alışkanlığına dair tüm merak edilenler! 

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞININ BİRÇOK NEDENİ VARDIR 

Tırnak yeme alışkanlığının birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi psikolojik etkenlerden dolayı gerçekleşmesidir. Bunun yanı sıra bir diğeri de güvensizlikten kaynaklanır. Aile içindeki baskı ve otoriter uygulama, çocuğun sürekli azarlanması, eleştirilmesi, kıskançlık, ilgisizlik, sevgisizlik, gerginlik diğer sebeplerdendir.

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞINI BIRAKMAK YA DA BIRAKTIRMAK  İSTİYORSANIZ... 

Çocuğunuzun tırnak yeme alışkanlığı varsa ilk yapacağınız şey onun çok fazla üzerine gitmemek olacaktır. Bu durum 3 ya da 4 yaşına kadar görmezden gelinebilir. 4 yaşından itibaren çocuk tırnak yemeye devam ediyorsa bunun sebepleri araştırılmalıdır. Tırnak yemeyi oluşturan durum tespit edilip bu durum ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır. Bu süreç içerisinde onu asla azarlamayın ceza vermeyin ve korkutmayın. Geceleri tırnak yiyen kişşiye eldiven giydirilmelidir. Parmağa ya da tırnağa zararsız acı sıvı sürülebilir.

 TIRNAK YEME HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR? 

Tırnak yeme alışkanlığı bağırsakta parazitlerin oluşmasına neden olan bir davranıştır. Bu parazitler bağırsakları ve dışkı torbasını zarara uğratır. 

Tırnak yeme alışkanlığı dişlerede zarar veren bir durumdur. Dişle koparılmaya çalışılan tırnak iki dişin arasında sıkışıp kalır. Dişleri baskıya uğratan tırnak zamanla bölgenin enfeksiyon kapmasına ve ağız kokusuna neden olur. 

Tırnak yeme alışkanlığının bir diğer yol açtığı kötü durum ise anüsün dış çevresindeki deriyi yırtmasıdır. 

 

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