Tripofobi nedir delikli nesneler korku ve tiksinti yaratıyor!

Üzerinde birbirine yakın delikler olan herhangi bir nesneye karşı tiksinti, korku ve endişe gibi duygular yaşıyorsanız tripofobi sahibi olabilirsiniz. Kusmaya varan tiksintilere neden olan bu rahatsızlığın ortaya çıkış nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Çilek, delikli sünger gibi nesneler hastalığın tetikleyicilerinden bazıları. İşte tripofobi hakkında tüm merak edilenler...

Tripofobi nedir?

Tripofobi, herhangi bir nesne üzerinde yakın kümeler halinde konumlanmış delikler nedeniyle korku ve endişe duyulması ya da iğrenme hissedilmesi ile karakterize bir rahatsızlıktır. Örneğin bir çilek ya da delikli bir sünger tripofobi rahatsızlığı olan kişilerde kusmaya neden olabilecek şiddetli bir tiksinme hissine yol açabilir. Bazı kişilerde su çiçeği gibi kümeler halindeki kabarcıklar da aynı şekilde fobiye neden olabilmektedir.

Yılanlar ve ahtapot tesiriyle korku duyuluyor

Tripofobi rahatsızlığını kesin nedeni tam olarak belirlenemedi. Ancak yapılan araştırmalara göre delik korkusunun yılanlar ve mavi gözlü ahtapot gibi zehirli hayvanlarda bulunan yuvarlak şekil kümelerinin kişilerdeki tesirinden kaynaklandığını ileri sürmekteydi.

Su çiçeği, kızamık gibi hastalıklara benzetilmesi de korkma sebebi

Son dönemde ise farklı teoriler de ortaya atılıyor. Bunlardan biri de yakın dizilimli dairesel şekillerden kaynaklanan doğal kuşkunun, aslında insanlarda görülen bazı hastalıklarla ilişkili olabileceği belirtilmekte. Su çiçeği, kızamık, kızamıkçık, tifüs gibi pek çok hastalık ve uyuz, kene gib parazitlerin neden olduğu cilt rahatsızlıkları deri üzerinde yuvarlak şekil kümelerine yol açar. Başka bir deyişle, ciltteki bu bulgular kötü bir şeyin işaretidir. Dolayısıyla tripofobi olan kişiler bilinçaltının gönderdiği negatif sinyallerle korku ve tiksinti hissetmektedirler.

Tripofobi belirtileri

Korku, tiksinme ya da rahatsızlık hissi

Ürperme

Titreme

Ciltte kaşınma

Terleme

Bulantı

Durumdan kaçınma isteği

Kalp çarpıntısı

Baş dönmesi

Nefes darlığı

Ölüm korkusu şeklindedir.

Tripofobiyi tetikleyen nesneler

Sünger, sabun köpükleri, mercan, bal peteği, arı kovanı, suyun yoğunlaşması sonucu oluşan damlacıklar, çilek, nar, mısır, cilt kabarcıkları tripofobiyi tetikleyen unsurlardan bazılarıdır.