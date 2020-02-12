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Bensu Soral kimdir estetik açıklaması olay oldu!

Ünlü oyuncu Bensu Soral, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olarak katıldı. Estetik açıklaması ise sosyal medyada gündem oldu.

Bensu Soral kimdir estetik açıklaması olay oldu!
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Bensu Soral, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Güzel oyuncu, programda samimi açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncunun estetik açıklaması ise sosyal medyada gündem oldu.

''Yüzüm çok parlıyor, onu düzeltiyorum''

Bensu Soral, Instagram hesabına fotoğraf yüklemeden önce oynadığını kabul edip "Instagram paylaşımı yapmadan önce ben de herkes gibi üzerinde oynamalar yaptıktan sonra koyuyorum. Ama öyle ağzımı burnumu, kaşımı değil! Bazen yüzüm çok parlıyor onu düzeltiyorum." dedi.

 ''Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım''

Güzel oyuncu, "Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım. Sadece, doğuştan 2 dişim eksik. Bu nedenle ortodontik tedavi gördüm. İki buçuk yıl tel taktım. Teller görünümümü çok etkiledi. Şayet ortodonti de bir estetikse ki yüzüme etkisi oldu, bir tek onu yaptırdım. Onun dışında hiçbir şeyim yok." diyerek estetik yaptırmadığını itiraf etti.

''Her zaman bakımlı olmaya çalışıyorum''

Soral, "Her zaman bakımlı olmaya çalışıyorum. Ama önemli olan insanların gözünde güzel görünmek değil kendiniz için güzel görünmek. Günlük hayatta makyaj yapmıyorum ama bakımlı olmaya çalışıyorum." dedi.

Bensu Soral kimdir? 

Bensu Soral, 2 Şubat 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Bursa İnegöl Anadolu Lisesi'nde tamamlamış daha sonrasında günümüzde de okumakta olduğu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumaktadır.Oyunculuğa ilk adımını ablası Hande Soral'dan aldığı destekle ilk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. 2013 yapımlı Vicdan adlı dizide bir süre yardımcı karakter olarak rol aldı ve Boynu Bükükler adlı gençlik dizisinde ana karakterlerden Miray'ı canlandırdı.2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Aslı karakteriyle başrol olarak oynadı.

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