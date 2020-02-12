Mide rahatsızlıklarına ne iyi gelir havuç ve kereviz suyu yanma hissini gideriyor!

Mide rahatsızlıkları ve gastrit birçok insanın muzdarip olduğu bir sorun. Gastrit, midenin koruyucu astarının iltihaplanması sonucu oluşuyor. Bu rahatsızlığın birçok tedavi yöntemi bulunsa da doğal besinler mide rahatsızlıklarını gidermek için en iyi alternatif. Kereviz ve havuç suyu da midedeki rahatsızlıkları hafifletmede etkili bir yöntem sunuyor. İşte gastrit ve mide rahatsızlıklarını anında gideren doğal besinler!

Gastrit neden olur?

Midenizdeki zayıflık sindirim suyunun mide çeperine zarar vermesine ve gastrit oluşumuna neden olur. Mide zarının ince veya hasarlı olması, gastrit riskini arttırır.

Gastrite bir gastrointestinal bakteriyel enfeksiyon da neden olabilir. Buna neden olan en yaygın bakteriyel enfeksiyon Helicobacter pylori'dir. Mide zarını enfekte eden bir bakteridir. Enfeksiyon genellikle kişiden kişiye geçer, fakat ayrıca yiyecek veya su yoluyla da bulaşabilir.

Gastrite iyi gelen doğal besinler

Havuç ve kereviz suyu

Bu suyu elde etmek için, önce iki havuç ile birkaç kereviz sapı ve biraz su karıştırın. Mide yanmalarını gidermek için bu suyu için.

Pirinç suyu

Bir litre suda, biraz pirinç kaynatıp soğumaya bırakın ve sonra karışımı süzün. Karışımı bir şişeye koyun. Gastrit semptomlarını gidermek için karışımı günde iki kez için. (1-2 çay bardağı)

Maydanoz suyu

Maydanoz midenizin mukoza tabakasını yatıştıran birçok anti-iltihap özelliğe sahip olduğundan, güçlü bir idrar söktürücü olarak bilinir. Bir çay yapmak için bir maydanoz demetini bir litre suya kaynatmanız yeterlidir. Sonra süzmeden önce çayı soğumaya bırakın. Gün boyunca bu çayı içmelisiniz.

Zencefil ve armutlu çay

Gastrit ve mide ekşimesi belirtilerini hafifletmek için zencefil ve armut kullanarak bir çay yapın ve gün boyunca için. 1 adet armutu 2 çay kaşığı zencefil rendesiyle biraz kaynatın. 1-2 bardak içecek çıkacak kadar su ilave edin.

Elma ve papatya

Önce bir elmayı soyun, bir miktar papatya ile bir bardak suda kaynatın ve her sabah ve çok fazla ihtiyaç duyduğunuz anda rahatlama için bu karışımı için.