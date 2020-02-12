search menu
search
close

Ahududu rüyası nasıl yapılır bu tada mest olacaksınız!

Dondurulmuş ahududuyla kolaylıkla yapabileceğiniz çikolatalı ahududu rüyası damaklarınızı şenlendirecek bir lezzet! Bu nefis tatlının tarifi içeriğimizde...

Ahududu rüyası nasıl yapılır bu tada mest olacaksınız!
-A A+

Lezzetiyle mest eden, bir o kadar da farklı ve keşfedilmemiş bir tatlı arıyorsanız bu tarif size göre. Çikolata ve ahududunun eşsiz uyumu, enfes kremasıyla bu tada bayılacaksınız! Peki çikolatalı ahududu rüyası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte leziz mi leziz çikolatalı ahududu rüyası tarifi!

Malzemeler:

340 gram taze veya dondurulmuş ahududu
90 gram bardağı toz şeker
Bir tutam deniz tuzu
Bir tutam tarçın
Yarım çay kaşığı vanilya çekirdeği ya da vanilya özütü
2 yemek kaşığı mısır nişastası

Çikolatalı kreması için:

412 gram sıvı krema
1/4 toz şeker
Bir tutam deniz tuzu
1 çay kaşığı vanilya özü
170 gram bitter veya yarı sütlü çikolata

Servis için:

Taze ahududu
Çikolata rendesi

Yapılışı:

Ahududuyu tencereye yerleştirin ve üzerine şekerin 50 gramını, tuzu, tarçını ve vanilyayı ekleyin. Meyveler tamamen parçalanana kadar 6-8 dakika arasında orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kalan şekerin üzerine mısır nişastası ekleyin ve karıştırın. Ahududu karışıma ekleyin ve çırpın. Karışım kaynamaya başlayınca ve belirgin bir şekilde kalınlaşana kadar düşük ateşte pişirmeye devam edin. Soğuması için kenara alın ve krema için hazırlıklara başlayın.

Çikolata kreması yapımı:

Öncelikle sıvı kremayı düşük hızda çırpmaya başlayın ve erittiğiniz çikolatayı yavaş yavaş içerisine ekleyin. Karışım krema gibi yumuşak ve pürüzsüz görünmelidir. Kuplara öncelikle çikolatalı kremanın üçte birini koyun ve üzerine ahududu dolgusununun yarısı ekleyin. Kup dolana kadar krema ve ahududu dolgusu şeklinde devam edin. Hemen servis yapmayın yaklaşık 8 saat buzdolabında saklayın. Üzerini ahududu ve rendelenmiş çikolata ile süsleyin.

Afiyet olsun!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Delikli nesnelere bakamıyorsanız bu hastalık peşinizde! Delikli nesnelere bakamıyorsanız bu hastalık peşinizde!
Hastalıklar
Bensu Soral'dan bomba estetik açıklaması! Bensu Soral'dan bomba estetik açıklaması!
Magazin
En Güncel Galeriler
Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar için 10 harika film önerisi!
Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar için 10 harika film önerisi!
Ünlü oyuncu sevgilisiyle ilişkiye girdiği anları satılığa çıkardı!
Ünlü oyuncu sevgilisiyle ilişkiye girdiği anları satılığa çıkardı!
Çırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!
Çırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Beşiktaş'ın eski yengesi Jelena Karleusa'dan nefes kesen pozlar!
Beşiktaş'ın eski yengesi Jelena Karleusa'dan nefes kesen pozlar!
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Önceki Haberler
Dana inciğin İtalyan hali: Osso Bucco tarifi
Dana inciğin İtalyan hali: Osso Bucco tarifi
Burcunuza göre ev dekorasyonu önerileri!
Burcunuza göre ev dekorasyonu önerileri!
Mide rahatsızlıklarını anında gideren mucize burada!
Mide rahatsızlıklarını anında gideren mucize burada!
Basit unutkanlıkları hafife almayın!
Basit unutkanlıkları hafife almayın!
Dikkat! Severek tükettiğimiz patlaşmış mısır öldürüyor!
Dikkat! Severek tükettiğimiz patlaşmış mısır öldürüyor!
SinozKozmetik’ten kendini şımartmak isteyenlere romantik alternatifler
SinozKozmetik’ten kendini şımartmak isteyenlere romantik alternatifler
Fahriye'nin acı günü! Babasını toprağa verdi!
Fahriye'nin acı günü! Babasını toprağa verdi!
Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Öyle bir faydası var ki...
Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Öyle bir faydası var ki...
Yorumlar