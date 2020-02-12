Ahududu rüyası nasıl yapılır bu tada mest olacaksınız!

Lezzetiyle mest eden, bir o kadar da farklı ve keşfedilmemiş bir tatlı arıyorsanız bu tarif size göre. Çikolata ve ahududunun eşsiz uyumu, enfes kremasıyla bu tada bayılacaksınız! Peki çikolatalı ahududu rüyası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte leziz mi leziz çikolatalı ahududu rüyası tarifi!

Malzemeler:

340 gram taze veya dondurulmuş ahududu

90 gram bardağı toz şeker

Bir tutam deniz tuzu

Bir tutam tarçın

Yarım çay kaşığı vanilya çekirdeği ya da vanilya özütü

2 yemek kaşığı mısır nişastası

Çikolatalı kreması için:

412 gram sıvı krema

1/4 toz şeker

Bir tutam deniz tuzu

1 çay kaşığı vanilya özü

170 gram bitter veya yarı sütlü çikolata

Servis için:

Taze ahududu

Çikolata rendesi

Yapılışı:

Ahududuyu tencereye yerleştirin ve üzerine şekerin 50 gramını, tuzu, tarçını ve vanilyayı ekleyin. Meyveler tamamen parçalanana kadar 6-8 dakika arasında orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kalan şekerin üzerine mısır nişastası ekleyin ve karıştırın. Ahududu karışıma ekleyin ve çırpın. Karışım kaynamaya başlayınca ve belirgin bir şekilde kalınlaşana kadar düşük ateşte pişirmeye devam edin. Soğuması için kenara alın ve krema için hazırlıklara başlayın.

Çikolata kreması yapımı:

Öncelikle sıvı kremayı düşük hızda çırpmaya başlayın ve erittiğiniz çikolatayı yavaş yavaş içerisine ekleyin. Karışım krema gibi yumuşak ve pürüzsüz görünmelidir. Kuplara öncelikle çikolatalı kremanın üçte birini koyun ve üzerine ahududu dolgusununun yarısı ekleyin. Kup dolana kadar krema ve ahududu dolgusu şeklinde devam edin. Hemen servis yapmayın yaklaşık 8 saat buzdolabında saklayın. Üzerini ahududu ve rendelenmiş çikolata ile süsleyin.

Afiyet olsun!