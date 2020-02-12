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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in bir süredir hastanede kanser tedavisi gören babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti
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Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz sene ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan başarılı oyuncu Fahriye Evcen'in babası yakalandığı kanserden dolayı vefat etti. Acı haberi bir akrabası duyurdu. 

Acu haberi yakınları duyurdu! 

Fahriye Evcen'in bir akrabası, iki yıl önce kanser hastalığına yakalanan ve bir süredir tedavisine hastanede devam edilen Ramazan Evcen hayatını kaybettiğini duyurdu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in hayranlarının çok fazla yorum yapması üzerine, akrabaları paylaşımı sildi. Yakalandığı kanserden dolayı midesinin bir kısmı alınan Ramazan Evcen, geçtiğimiz yılın son aylarında yeniden fenalaşmıştı.

 

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti

 

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