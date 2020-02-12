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Bu Sevgililer Günü'nde gerçek aşkın farkına var!

Sevgililer Günü yaklaşırken gerçek aşkının farkına var... İşte SinozKozmetik’ten kendini şımartmak isteyenlere romantik alternatifler

Bu Sevgililer Günü'nde gerçek aşkın farkına var!
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Sevgililer Günü yaklaşırken gerçek aşkının farkına var...Bu Sevgililer Günü'nde gerçek aşkın SENSİN! Sinoz Kozmetik'in gül bahçelerinden, mistik notalardan ve yağmur ormanlarından ilham alan muhteşem kokularla sunduğu hediye setleri ile kendini şımart, hem de yüzde 40 indirimli fiyatlarla...Kendini seven, gerçek aşkın kendisi olduğunu farkedenler için farklıkokularla zenginleştirilmiş hediye setleri hazırlayan Sinoz Kozmetik; Gül, Aloe Vera ve Gold Aura serileriyle bu Sevgililer Günü'nü sizin için daha özel kılıyor.

Sevgililer Günü ile birliktehem kendinizi hem sevdiklerinizi mutlu edecek hediyelerle şımartma zamanı yaklaşıyor.Sinoz Kozmetik, bu anlamlı gün için hazırladığı Gül, Aloe Vera ve Gold Aura setleri ile kendine değer veren ve kendini seven herkese en büyük aşkının kendisi olduğunu hatırlatıyor.

İlhamı Romantik Gül Bahçelerinden

Sinoz Gül Vücut Bakım Koleksiyonu romantik gül bahçelerinden ilhamını alan koleksiyonuylahediye telaşınıza son veriyor. Duş keyfini gül kokularıyla taçlandıracağınız Gül Aromalı Duş Jeli ile temizlenen vücudunuz, Sinoz Gül Kokulu Vücut Peeling ile arındırılıyor. Sinoz Gül kokulu Vücut Losyonu ve Sinoz El Kremi ile nem keyfi yaşayan teniniz, Sinoz Gül Kokulu Vücut Sprey ile mis kokuya kavuşuyor.

Gül kokulu spa seti: 245 TLyerine 149 TL

 Mistik Diyarlardan Gelen Aşk Dolu Aromalar: Gold Aura

Aromatik kokulardan oluşan Gold Aura Koleksiyonuileaşkınız mistik bir yolculuğa çıkıyor. Gold Aura Duş Jeli, Gold Aura Vücut Peelingi, Gold Aura Vücut Losyonu, Gold Aura El Kremi ve Gold Aura Vücut Spreyinden oluşan seri aşkınızı artırıyor.

Gold Aura spa seti: 245 TLyerine 149 TL

Aşkın Masum ve Yenileyici Notaları ile Aloe Vera Serisi

Aloe veranın ferahlatıcı etkisini Sevgililer Günü’ne taşıyacak seri, Sinoz Aloe Vera Kokulu Duş Jeli, Sinoz Aloe Vera Vücut Peelingi, Sinoz Vücut Losyonu ve Sinoz Aloe Vera Kokulu El Kremi’nden oluşuyor. Floral kokularla spa keyfini artıran seri, tazelik hissi sağlıyor.

Aloe vera spa seti: 176 TL yerine 99 TL

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