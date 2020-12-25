Genital cerrahi cinsel hayatı etkiliyor mu uzmanlar açıklıyor!

"Genital cerrahi, son yılların en çok tercih edilen operasyonları arasında yer alıyor. Konuyla ilgili en merak edilenlerin başında da genital cerrahinin cinsel hayatı etkileyip etkilemediği oluyor. Kadın Doğum Uzmanı, Cinsel Terapist, Genital Estetik Uzmanı Op. Dr. Meltem Erkmen, bu soruyu ve genital cerrahi hakkında diğer merak edilenleri anlatıyor."

Cinsel tatmin yüzde 80-85 artmaktadır

Araştırmalar labioplasti gibi yaygın genital estetik türlerinden birini tercih eden kadınların genellikle sonuçlardan memnun olduğunu göstermiştir. Kadınlar için genel memnuniyet oranı % 90-95 verirken, ameliyat sonrası cinsel tatmin % 80-85 artmaktadır. Genital estetik cerrahide sosyal medyada öncesi ve sonrası paylaşımlar mümkün olmadığı için hastalar daha çok hekimleri sosyal medya reklamları ve tavsiyeler ile tercih etmektedir. Bu da yanlış seçimlerle sonuçlanabilmektedir.

Psikolojik olarak hastanın durumu uygun olmalıdır

Sizlere tavsiye edebileceğim daima profesyonel tavsiye almanız olacaktır. Genital estetik cerrahide hem duygusal hem fiziksel riskler çok yüksek olabileceğinden böyle bir girişimde bulunmadan önce güvenilir, profesyonel birinden tavsiye almak çok önemlidir. Herhangi bir operasyon ister seçerek ister acil yapılsın kendine özgü riskler ve komplikasyonlar taşımaktadır. Diğer ameliyatların yanı sıra labioplastide de standart kanama, enfeksiyon ve yara iyileşmesi problemleri ortaya çıkabilmektedir. Herhangi bir genital estetik ameliyat düşünüldüğünde hasta ‘sertifikalı bir cerraha’ görünüp çok iyi bir tavsiye almalı bu cerrahinin gerekliliği, riskleri ve işlem çok ayrıntılı konuşulmalıdır. Psikolojik olarak hastanın durumu uygun olmalıdır.Bedeninden memnuniyetsizlik göstermek, estetik ameliyatı takıntı haline getirmiş hasta grubu cerrahlar için de zor bir alan oluşturmaktadır. Bunun için hasta ve cerrah çok ayrıntılı konuşup anlaşmaya varmalıdırlar.Onun için hasta ne beklediğini bilmeli sonrasında cerrah ile bağlantıyı sürdürmelidir.

Cinsellik ve özgüven: Genital estetik prosedürler yardımcı olur mu?

Günümüzde bir çok genital kozmetik müdahale ve iyileştirmeler bir nedenden ötürü genital bölgelerinden memnun olmayan, hem erkek hem kadın için bir seçenek halini almıştır.

Genital estetik alanında ne tür güncellemeler mevcut ve neden bunları seçiyoruz?

Özgüven duygumuzu ve mutluluğumuzu geliştirme ihtimali var mı?

Bu soruları ele alıp genital estetik hakkındaki cerrahi ve cerrahi olmayan tüm prosedürler hakkında bıçak altına girmeden önce aklınızda bulundurmanız gerekenleri sunuyoruz:

- Genital bölgeye estetik cerrahi yaklaşım bölüm bölüm olabilirken, birden fazla bölgeyi de içerebilir.

- Labioplasti (labiumlar)dış ve iç dudaklar olmak üzere ikiye ayrılır.

- Farklı doku ve yapıdaki labiaya estetik müdahale; labiadan birinin daha uzun olduğu asimetrik durumlar ya da her ikisinin boyu ve aşırı çekilmesi uzamasından dolayı cinselliği ve diğer feminen aktiviteleri rahatlatır ve ağrılı hale getirildiğinde yapılır.

- Hastalar iç çamaşırları, mayo, tayt gibi kıyafetler rahatsız edici olabilir ya da görüntü mutsuz edebilir. Semptomlarla birlikte etkili kaygılarda önerilebilir.

- Bazen labioplastilere klitorisi kapatan deri kıvrımının kısaltılması klitoral hudektomi de eşlik eder.

- Vajinoplasti, vajina daraltma elastikiyetini kaybetmiş vajina mukozasının çıkartılmasıdır ve doğumlardan sonra ihtiyaç duyulabilmektedir. Vajinoplasti cerrahi olarak radyofrekans lazer cerrahisi

gibi ameliyat teknikleri de tercih edilebilmektedir. Son zamanlarda G-shot O-shot olarak adlandırıldığı, kadınlarda cinsel tatmini artırdığı gösterilmiş enfeksiyon işleminde çok büyük ilgi görmektedir.

- O-shot, kişinin kendi kanından elde edilen trombositten zengin plazmanın (prp) klitoris ve kenarındaki dokulara enjekte edildiği müdahalelerdir.

- G-shot ta aynı işlem G noktası tespit edilerek yapılmaktadır.

- Ayrıca kozmetik olarak renk açma,sıkılaştırma ve dolgu uygulamaları da bunlara ek olarak tercih edilen işlemlerdendir.

KAYNAK:MAHMURE