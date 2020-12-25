search menu
search
close

Leonardo DiCaprio'nun son halini görenler şaştı kaldı karantina yaramadı!

46 yaşındaki oyuncu Leonardo DiCaprio'nun son halini gören takipçileri şaştı kaldı. Karantinada aldığı kilolarla dikkat çeken oyuncu görenleri şoke etti.

Leonardo DiCaprio'nun son halini görenler şaştı kaldı karantina yaramadı!
-A A+

Dünyaca ünlü yakışıklı oyuncu Leonardo Dicaprio, kız arkadaşı ve köpeği ile yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı. Dicaprio'nun karantinada aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Eski halinden eser kalmayan yakışıklı oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı. 

Aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı

46 yaşındaki oyuncu Leonardo DiCaprio, 23 yaşındaki kız arkadaşı Camila Morrone ve köpeği ile Los Angeles'ta yürüyüş yaparken görüntülendi. Karantina nedeniyle hareketsiz kalan yakışıklı oyuncunun aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Plajda görüntülenmişti 

DiCaprio ve sevgilisi Camila Morrone, geçtiğimiz haftalarda plajda görüntülenmişti. Pandemi sırasında aldığı kilolar ile gündeme gelen DiCaprio, tedbiri elden bırakmamıştı.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Genital cerrahi cinsel hayatı etkiliyor mu? Genital cerrahi cinsel hayatı etkiliyor mu?
Kadın
Aşırı dezenfektan kullanımı ciltte buna yol açıyor! Aşırı dezenfektan kullanımı ciltte buna yol açıyor!
Sağlık
En Güncel Galeriler
Aldatıldığını sevgilisinin gözlerinden anladı! Binlerce kişi...
Aldatıldığını sevgilisinin gözlerinden anladı! Binlerce kişi...
Tayland Kralı'nın metresinin çıplak fotoğrafları ortaya çıktı!
Tayland Kralı'nın metresinin çıplak fotoğrafları ortaya çıktı!
Kırmızı mini elbisesiyle poz veren Duygu, takipçilerini mest etti!
Kırmızı mini elbisesiyle poz veren Duygu, takipçilerini mest etti!
Yaş gününe öyle bir kıyafetle katıldı ki! Davetliler bakmaya doyamadı
Yaş gününe öyle bir kıyafetle katıldı ki! Davetliler bakmaya doyamadı
Ünlu model Zoom toplantısına üstsüz katıldı! Görenler şoke oldu!
Ünlu model Zoom toplantısına üstsüz katıldı! Görenler şoke oldu!
İclal Aydın'ın kızı genç kız oldu! Güzelliğiyle dikkat çekiyor!
İclal Aydın'ın kızı genç kız oldu! Güzelliğiyle dikkat çekiyor!
Önceki Haberler
Fahriye aşka geldi! Romantik paylaşımına binlerce beğeni yağdı!
Fahriye aşka geldi! Romantik paylaşımına binlerce beğeni yağdı!
Pandemide yılbaşı gecesi için şu önerilere kulak verin!
Pandemide yılbaşı gecesi için şu önerilere kulak verin!
Acun Ilıcalı'dan yeni bomba! Exxen'de eski yıldızlar şov yapacak!
Acun Ilıcalı'dan yeni bomba! Exxen'de eski yıldızlar şov yapacak!
Gün boyu tokluk hissi için: Yulaflı kahvaltı tarifi
Gün boyu tokluk hissi için: Yulaflı kahvaltı tarifi
Yeniden güvenmek istiyorum diyenler için 3 tüyo!
Yeniden güvenmek istiyorum diyenler için 3 tüyo!
Bu maskeyle elleriniz yumuşacık olacak!
Bu maskeyle elleriniz yumuşacık olacak!
Yüzünüzde geçmeyen kızarıklıklar varsa dikkat!
Yüzünüzde geçmeyen kızarıklıklar varsa dikkat!
Bir gecede sivilce nasıl yok edilir?
Bir gecede sivilce nasıl yok edilir?
Yorumlar