Leonardo DiCaprio'nun son halini görenler şaştı kaldı karantina yaramadı!

Dünyaca ünlü yakışıklı oyuncu Leonardo Dicaprio, kız arkadaşı ve köpeği ile yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı. Dicaprio'nun karantinada aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Eski halinden eser kalmayan yakışıklı oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı.
Aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı
46 yaşındaki oyuncu Leonardo DiCaprio, 23 yaşındaki kız arkadaşı Camila Morrone ve köpeği ile Los Angeles'ta yürüyüş yaparken görüntülendi. Karantina nedeniyle hareketsiz kalan yakışıklı oyuncunun aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.
Plajda görüntülenmişti
DiCaprio ve sevgilisi Camila Morrone, geçtiğimiz haftalarda plajda görüntülenmişti. Pandemi sırasında aldığı kilolar ile gündeme gelen DiCaprio, tedbiri elden bırakmamıştı.