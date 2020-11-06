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Pirinç çorbası nasıl yapılır mest eden tat!

Prinç çorbası nasıl yapılır malzemeleri nelerdir? Oldukça doyurucu ve besleyici olan prinç çorbasının tarifini sizler için hazırladık! Şimdiden afiyet olsun!

Pirinç çorbası nasıl yapılır mest eden tat!
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Prinç çorbası nasıl yapılır? Prinç çorbasının malzemeleri nelerdir? Oldukça doyurucu ve besleyici olan prinç çorbası akşam yemeklerinize farklı bir lezet katacak. Soğuyan havalarla birlikte içinizi ısıtacak bu lezzeti yapmaya ne dersiniz? İşte prinç çorbasının malzeme listesi ve hazırlanışı! Bu lezzete bayılacaksınız! 

Malzemeler:

4 yemek kaşığı zeytinyağı,1 adet orta boy kuru soğan,1 adet küçük boy havuç, 3 adet orta boy domates,1 adet orta boy yeşil biber,1 yemek kaşığı domates salçası,1 çay bardağı pirinç,5 su bardağı sıcak tavuk suyu,1/2 çay kaşığı tuz,1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Yapılışı:

Kuru soğan ve kabuk kısmını hafifçe kazıdığınız havucu küçük küpler halinde doğrayın. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız yeşil biberi yarım ay şeklinde kesin.Uç kısımlarını alıp ortadan ikiye kestiğiniz kestiğiniz domatesleri rendenin ince kısmıyla rendeleyin.Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Sırasıyla; doğranmış havuç ve kuru soğanları ekleyip orta ateşte dirilikleri gidene kadar soteleyin.Doğranmış yeşil biber ve rendelenmiş domatesi katıp soteleme işlemini sürdürün. Domates salçasını ekleyip karıştırın.Sıcak tavuk suyu, tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve çorbaya adını veren pirinçleri ekleyin. Kısık ateşte, pirinçler yumuşayıp şişene kadar pişirme işlemini sürdürün.Sıcağı sıcağına kaselere aldığınız pirinç çorbasını arzuya göre küp şeklinde doğranmış domates parçaları ve incecik kıyılmış maydanoz eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.

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