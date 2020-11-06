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Cem Yılmaz'dan "Sizi çıplak düşününce midem bulanıyor" diyen takipçiye olay cevap!

Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı haberlerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bir takipçisinin yaptığı yoruma verdiği yanıt ise olay oldu.

Cem Yılmaz'dan "Sizi çıplak düşününce midem bulanıyor" diyen takipçiye olay cevap!
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Serenay Sarıkaya ile kısa bir süre önce ayrılan Cem Yılmaz’ın kendisini kuliste ziyaret eden sunucu Saadet Özsarkıntı ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Çıkan haberlere tepki gösteren Yılmaz, bir Twitter kullanıcısının "Sizi çıplak düşününce midem ağrıyor" tweetine verdiği yanıtla gündem oldu.

"Aklınıza gelen başınıza gelir"

Ünlü komedyen bir takipçisinin “Aşk hayatını merak etmediğim nadir ünlülerdensiniz. Sizi çıplak düşününce midem ağrıyor” demesi üzerine, “Düşünmeyin, aklınıza gelen başınıza gelir” yanıtını verdi. Yılmaz'ın bu cevabı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"Her selamlaştığım aşka evrilmesin"

Cem Yılmaz'la adı aşk dedikodularına karışan Saadet Özsırkıntı, çıkan haberlere “Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Lütfen sizden ricamdır; Yanlış veya yalan bilgilerle gündem yaratılmasın” demişti.

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