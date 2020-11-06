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Çılgın Bediş'in Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi

Seneler önce ekrana gelen Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, Kabataş'ta trafik ışıklarında kitap satarken görüntülendi.

Çılgın Bediş'in Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi
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Bir döneme damgasını vuran Yonca Evcimik'in başrolünde olduğu 'Çılgın Bediş' dizisinde 'Kapıcı Abdül'ü canlandıran Abdülhamit Danışır, yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle yol kenarında kitap satıyor.

Ekmek parasını kitap satarak kazanıyor

Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Kabataş'ta ışıklarda kitap satarken görüntülenen usta oyuncu, rol aldığı dizi ve filmlerdeki arkadaşlarının kendisine yardım eli uzatmasını istedi. Maddi zorluk çektiği için çaresiz olduğunu belirten oyuncu, "Ekmek paramı böyle kazanıyorum. Tek başıma bir evde yaşıyorum" dedi.

"Oyunculuğa devam edemiyorum"

Mesleğine devam edemediğini söyleyen oyuncu, "Çılgın Bediş, G.O.R.A. ve bir sürü işte daha rol aldım. Sonrasında rol gelmedi. Oyunculuğa devam edemedim, yoksa işimiz güzeldi" ifadelerini kullandı.

Yonca'dan yardım istedi

Aynı dizide rol aldığı Yonca Evcimik'ten yardım bekleyen Danışır, sözlerine şöyle devam etti: "Beni tanımıyor ve destek olmadı. İmkanı olanlar bana el uzatsın, yardım etsin. Kimseden bir ses çıkmadı ve hiç yardımcı olmadılar."

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