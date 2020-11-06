Bisküvili un muhallebisi nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Bugün siz elmaelma.com okuyucularımız için harika bir lezzet hazırladık. Son derece pratik ve oldukça lezzetli olan bu tarifi bir an önce denemenizi öneriyoruz. Asla pişman olmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bisküvili un muhallebisi nasıl yapılır malzemeleri nelerdir? İşte malzeme listesi ve yapılışı ile bisküvili un muhallebisi tarifi!

Malzemeler:

1 litre süt,1 su bardağı toz şeker,1 adet yumurta sarısı,2 tatlı kaşığı nişasta,4 yemek kaşığı un,100 gram margarin,25 adet kedi dili bisküvi,1 su bardağı dövülmüş ceviz içi,200 grambal kabağı(rendelenmiş),3 yemek kaşığıtoz şeker (bal kabağı için)

Nasıl yapılır?

Bal kabaklarını rendeleyin. Bir tavada 3 yemek kaşığı toz şeker ile birlikte bal kabaklarını pişirin ve soğuması için ocaktan alın.Ayrı bir tencerede margarin, nişasta ve unu kokusu çıkana kadar kavurun.Azar azar sütü ilave ederek sürekli olarak karıştırın.Bir kapta yumurta ve şekeri, şeker eriyene kadar çırpın.Ocaktaki unlu karışımın içerisine, yumurtalı karışımı azar azar ekleyin ve son olarak vanilini de ekledikten sonra orta ateşte sürekli karıştırarak kaynama noktasına gelene kadar pişirin.Koyulaşan muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra son kez mikser ile pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.Kedi dillerini süte batırıp servis edeceğiniz kaseye aktarın.Kedi dillerinin üzerine pişirdiğiniz bal kabağı püresini yayın.Son olarak un muhallebisini de tüm malzemelerin üzerine gelecek şekilde yaydıktan sonra üzerine ceviz serpiştirin ve buzdolabında 2 saat soğumaya bırakın ve servis edin.