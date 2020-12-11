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Güney Koreli efsane yönetmen Kim Ki-duk hayatını kaybetti!

Güney Koreli ünlü yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüse yenik düşerek Letonya'da hayata gözlerini yumdu.

Güney Koreli efsane yönetmen Kim Ki-duk hayatını kaybetti!
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Delfi haber portalının aktardığı habere göre; 20 Kasım’da Letonya’ya giden Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüsün yarattığı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Jurmala şehrine yaşamak istiyordu

Letonya'nın başkentinde düzenlenen belgesel film festivali ArtDocFest/Riga’nın direktörü Vitaliy Manskiy, haber portalına demecinde, Jurmala şehrinde ev ve oturma izni almak istediği öğrenilen 59 yaşındaki yönetmenin öldüğünü, önceden planlanan bir toplantıya gelmeyince anladığını belirtti.

Kim Ki-duk, ‘Boş Ev’, ‘Zaman’, ‘Kötü Adam’, ‘Bilinmeyen Adres’ gibi sinema açısından önemli filmlerin yönetmenliği üstlenmişti.

 

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