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Bulut pankek nasıl yapılır kahvaltının yeni adresi!

Kahvaltı sofralarınızda şahane bir lezzetle karşınızdayız. Hem pratik hem de leziz bulut pankek tarifini yoksa siz hala denemediniz mi?

Bulut pankek nasıl yapılır kahvaltının yeni adresi!
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Bulut pankek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltı sofralarınızda bir renk mi arıyorsunuz? İşte kahvaltılarınızı şenlendirecek şahane bir tarifle karşınızdayız? Oldukça pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu tarife hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Şimdiden afiyet olsun. 

MALZEMELER:

2 adety umurta(sarısı ve beyazları ayrı kaselere ayrılmış)
2 yemek kaşığı toz şeker(iki karışım için toplam miktar)
1 paket vanilin
1 tutam tuz
4 yemek kaşığı süt
3,5 yemek kaşığı un

HAZIRLANIŞI: 

Yumurta beyazlarını 1 yemek kaşığı toz şekerle beraber köpük halini alana dek çırpın.Ayrı bir kapta yumurta sarısı, toz şeker, vanilin, tuz ve sütü karıştırın.Yumurta sarılı karışımın üzerine unu ilave edin ve güzelce karıştırın.Ayrı kapta köpük haline getirdiğiniz yumurta beyazlarını, yumurta sarılı karışıma spatula yardımıyla alttan üste doğru karıştırarak yedirin ve sıkma poşetine alın.Pişireceğiniz tavayı ısıtın. Küçük daireler olacak şekilde tavaya karışımdan sıkın.Tavanın üzerine bir kapak kapatın ve pankekleri kısık ateşte 2 dakika pişirin.2 dakika sonunda kapağı açın ve pankeklerin üzerine tekrar karışımdan sıkıp 2 dakika daha pişirin.Arka yüzünü de 2 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın.Yumuşacık, bulut gibi pankekleri sıcak olarak servis edin, afiyet olsun!

 

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