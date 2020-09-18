Cildi güzelleştiren kahvaltı ışıl ışıl bir görünüm için...

Cilt güzelliğine sahip olmak isteyenler buraya! Bu kahvaltı sayesinde cildiniz ışıl ışıl olacak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşacaksınız. Hem lezzetli hem de pratik bir şekilde hazırlayacağınız dahası bir de üstüne cildinizin sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlayacağınız bu kahvaltıyı hazırlamaya ne dersiniz? Peki cilt güzelleştiren kahvaltıda neler var? Gelin bu sorunun cevabına beraber bakalım.

MALZEMELER:

1 kase 200 ml yoğurt, 1 tatlı kaşığı kakao nibi, 1 tatlı kaşığı maca kökü tozu, 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı, 1 tatlı kaşığı kabuklu susam, 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu tozu, 10 adet goji berry, 1 çay kaşığı maqui berry

YAPILIŞI:

Erimiş haldeki hindistancevizi yağına kako nibi, susam ve gojiberry ilave edilip karıştırılır. Bu işlemden sonra tüm malzemeler yoğurda ilave edilip karıştırılır, sabah kahvaltısı yerine tüketilir. Sağlıklı gıdalardan oluşan bu süper kahvaltı cildiniz için gerekli pek çok vitamin ve minerali karşılamakla kalmayıp, yüksek antioksidan bileşenleriyle yaşlanma karşıtı etki gösterecektir. Besleyici ve doyurucu etkisiyle aynı zamanda kilo kontrolüne destek olacaktır.