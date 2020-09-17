Muzlu rulo pasta nasıl yapılır mükemmel bir tat!

Yumuşacık pandispanya hamuru, benzersiz kreması ve muz dilimleriyle karşı koyulmaz bir lezzet olan muzlu rulo pastayı sizlerle buluşturuyoruz. Çat kapı gelen misafirlere, sevdiklerinize ya da çay keyfinize eşlik etmek için yapabileceğiniz muzlu rulo pasta tarifi sizleri mest edecek. Peki, muzlu rulo pasta nasıl yapılır? İşte pastanedekileri kıskandıracak kıvamı, görüntüsü ve lezzetiyle muzlu rulo pasta tarifi...

Muzlu rulo pasta malzemeleri:

Pandispanya için:

4 yumurta

1 bardak şeker

1 çay bardağı su

1,5 bardak un

1 vanilya

1 kabartma tozu

Kreması için:

3 bardak süt

1 bardak şeker

2 kaşık un

2 kaşık buğday nişastası

1 vanilya

2 muz

Üzerine:

Pudra şekeri

Nasıl yapılır?

İşe pandispanyayı hazırlayarak başlayın. Yumurta ve şekeri mikserle köpürtün. Suyu da ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilya, un ve kabartma tozu ekleyip karıştırın. Hamuru yağlı kağıt serili dikdörtgen fırın tepsisine dökün. Spatula yardımıyla üzerini düzelttikten sonra önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında pişirin. Şimdi kremayı hazırlamaya koyulun. Muz ve vanilya hariç bütün malzemeyi tencereye alın. Sürekli çırparak pişirin. Kıvam almaya başlayınca vanilya ekleyip karıştırdıktan sonra altını kapatın.

Pandispanya pişince 10 dakika kadar dinlendirin. Yağlı kağıtla beraber tepsiden alın. Üzerine ılıyan kremayı sürdükten sonra muzları bütün olarak ortasına koyun. Pandispanyayı yağlı kağıttan ayırarak rulo şeklinde sarın. Servis tabağınıza aldığınız pastanın üzerine pudra şekeri eleyin. Afiyetler olsun!