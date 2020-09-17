Yönetmen Sinan Çetin, koronavirüs tedbirlerini hiç sayarak maskesiz sokağa çıktı

Yönetmen Sinan Çetin ve eşi Rebacca Haas önceki gün Arnavutköy'de basın mensupları tarafından görüntülendi. Tüm uyarılara ve ileri yaşlarına rağmen Sinan Çetin ve Rebacca Hass'ın maske takmadan dışarı çıkması dikkat çekti.

Soruları yanıtsız bıraktılar

Geçtiğimiz mayıs ayında da yasak olmasına rağmen sokağa çıkıp yürüyüş yapan Sinan Çetin, maske ve mesafe kuralını hiç saymasıyla ilgili gazetecilerin soruları karşısında sessiz kaldı. Çift kurallara aldırış etmeden maskesiz yürüyüşe devam etti.

65 yaş üzeri yasağına rağmen sokağa çıkmıştı

Sinan Çetin, geçtiğimiz mayıs ayında 65 yaş ve üstündekileri sokağa çıkma yasağını delerek Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken objektiflere yakalanmıştı. Maske dahi takmayan Çetin, yüzünü taktığı şapkayla gizlemeye çalışarak hızlı adımlarla uzaklaşmıştı.