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Kadın budu köfte nasıl yapılır parmak ısırtan tat!

Trakya'nın enfes lezzeti kadın budu köfte sofralarınıza konuk olmayı bekliyor. İşte iştah kabartan görüntüsüyle kadın budu köfte tarifi!

Kadın budu köfte nasıl yapılır parmak ısırtan tat!
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Görüntüsüyle, tadıyla mutfağınızın vazgeçilmez yemeklerinden biri olacak bir tarifle daha karşınızdayız. Trakya'ya özgü bir lezzetimiz olan kadın budu köfte, her damak tadına hitap edebilen bir yemek.  Temel olarak kıyma ve pirinç ile yapılan bu yemek, protein ve kalsiyum bakımından da zengindir. Peki kadın budu köfte nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tarifi...

Malzemeler:

600 gr köftelik kıyma (az yağlı)
1 soğan
1 yumurta
1 kahve fincanı pirinç
1 çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz

Panelemek için:

Yarım çay bardağı galeta unu
Yarım çay bardağı buğday unu
1 yumurta

Kızartmak için:

2~3 su bardağı ayçiçeği yağı

Hazırlanışı:

Öncelikle kıymayı ikiye bölün ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya kıymanın yarısını alıp 2-3 kaşık su ekleyin. Orta ateşte kavurun. Kıymayı ocaktan almadan önce kıyılmış soğanı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Harcı soğumaya bırakın. Ardından pirinci yıkayıp süzün. Ve haşlanmak üzere tencerede kaynatın. Haşlanan pirinçleri bir kenara alarak soğumasını bekleyin. Kavrulmuş kıyma ve çiğ kıymayı bir kaba alın. Soğuyan pirinçlerin suyunu süzüp kıymalara ekleyin. Yumurta, tuz ve baharatı da ilave edin. Harcı karışana kadar yoğurun ve ardından buzdolabında 2 saat bekletin. Dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayıp ayçiçeği yağında kızartın.
Orjinal kadınbudu köfteyi, barbunya pilaki ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. 

 

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