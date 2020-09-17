Giysi alışverişi yaparken nelere dikkat etmeliyiz kürkten uzak durun!

Kadın ya da erkek farketmeksizin her yıl binlerce lirayı giysi alışverişinde harcıyoruz. Özellikle bir sene moda olan kıyafetleri gelecek sene demode olarak tanımlandığını görebiliyoruz. Bu durum paramızı boşa harcadığımız düşüncesinin oluşmasına da yol açıyor. Peki daha sonraki yıllarda harcadığımız paradan pişman olmamak için nelere dikkat etmeli? İşte asla para harcanmaması gereken moda trendleri!

Tek seferlik giysiler

Düğün, nişan ya da mezuniyet için muhteşem görünümlü, pahalı bir 'abiye' satın almaktan daha kötü bir şey yoktur. Çünkü abiye türündeki parçalar bir kereden fazla giyilmez. Bu da verdiğiniz onca paranın dolapta beklemesi demek. Özel günler için daha uygun fiyatlı ve üzerinde oynama yapabileceğiniz parçalar satın almalısınız. Bu şekilde o parçanın formunu değiştirerek birden fazla defa giyme şansı yakalayabilirsiniz.

Ucuz ürünlere aldanmayın

Alışverişte yapılan en büyük hataların başında çekirdek bir dolap oluşturmak isterken yapılan yanlış alışveriş gelir. Uygun fiyatlı diye bir tişörtüm 5 farklı rengini almak ya da jean pantolonun birçok çeşidini almak size "Ucuza bir sürü parça aldım" diye düşündürse de konu uzun vadede hiç de öyle değil.

Özellikle de Instagram'da dolaşan, butik mağazalarda oldukça düşük fiyata satılan bu ürünler 'hızlı moda' diye adlandırılıyor. Bu parçaların elinizden gidiş hızı da adından da anlaşılacağı üzere bir hayli hızlı oluyor. Modacılar, bu kıyafetlerin, işçilere haksız ödeme yapılan gelişmemiş ülkelerde üretildiğini, oldukça kısa bir ömre sahip olduklarını ve çabucak çöp olduğu için sürdürülebilirliğe katkı sağlamadığını, çevre üzerinde de olumsuz etkiler oluşturduğunu söylüyor.

Neonlara veda edin

Hızla moda olup hızla yok olan moda trendlerinden biri kesinlikle neon parçalar. Neon renkleri ve parçaları çok seviyor olabilirsiniz ancak trendin çok hızlı yok olduğunu ve bu parçalara uzun vadeli giyemeyeceğinizi unutmamalısınız. Ofiste ya da markette kaç kere neon kombin gördünüz? Muhtemelen hiç ya da birkaç kez. Doyasıya giyemeyeceğiniz bir şeye para harcamak sizce de gereksiz değil mi?

Desenlerin modası çabuk geçer

Her yıl yeni desenler görüyor, bir sonraki yıl ise o desenlerin demode olduğuna şahit oluyoruz. Ancak eskimeyen, ne zaman giyerseniz giyin modası geçmiş gibi görünmeyen bir desen var; çiçekler! Dikkat ederseniz her yıl markaların birçoğunun koleksiyonlarında farklı formlarda da birkaç parça çiçek deseni görmek mümkün. Eğer bir desene yatırım yapacaksanız dolabınıza birkaç parça çiçek deseni ekleyebilirsiniz. Tabii aşırıya kaçmadan!

Mikro çantalar!

Kadın çantaları son zamanlarda bir hayli form değiştirmedi mi? Makyaj malzemeleri, cüzdan, belki ped, anaharlar ve daha pek çok şey sığdırılan çantalar şimdilerde 'mikro' boy olmuş durumda. Fotoğraflarda çok sevimli görünen bu çantalar sadece görüntüye yarıyor, ihtiyacı asla karşılamıyor. Peki cüzdanınızı bile koyamayacağınız bir çantaya neden o kadar para veresiniz ki?

Kürkten uzak durun

Kürk konusu son 10 yılın en çok tartışma yaratan durumlarından biri. Öncelikle bir canlının, sırf başka bir canlı şık görünsün diye öldürülmesine şiddetle karşıyız. Bu yüzden kürk sektörünü hareketlendirmemek ve daha fazla canlının canının yanmasını önlemek için kürk alımını durdurmanızı öneriyoruz. Kürkten uzak durmak en öncelikli ve geçerli sebep elbette ki bu.

Bir diğeri ise aşırı pahalı olmaları. Kürkler kesinlikle canlı dostu değil ve bunun yanı sıra cebinizin de dostu değil. Kürk görünümünü seviyorsanız oldukça şık tasarlanan imitasyon olanları tercih edebilirsiniz.