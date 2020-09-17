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Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya, 'Senin çocuğun olmaz' sözü yüzünden birbirine girdi!

Uçankuş TV'de sunuculuk yapan Deniz Akkaya, ile çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci arasında 'Senin çocuğun olamaz' sözü nedeniyle kavga çıktı.

Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya, 'Senin çocuğun olmaz' sözü yüzünden birbirine girdi!
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İzzet Çapa ile Uçankuş TV'de Canlı Masa adlı programı sunan Deniz Akkaya, dün akşam yayınlanan bölümde Selin Ciğerci ile canlı yayında kavga etti. Telefonda laf dalaşına giren ikiliden Akkaya, "İki elim yakanda olacak" diyerek rest çekti.

"Bodrum'da bir kadına taşıyıcı annelik yaptırıyor"

İş kadını ve fenomen Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini açıkladı. Dün akşam programda bu konuyu ele alan Deniz Akkaya ise çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi olarak tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyleyerek yüklendi.

"İki elim yakandadır"

Telefonla canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci hakkındaki iddialara yanıt verdi. Deniz Akkaya ile tartışan Ciğerci, evindeki kadının taşıyıcı anne olmadığını eltisi olduğunu söyledi ve gerekli fotoğrafları göndereceğini belirtti. Canlı yayında tartıştığı Ciğerci'nin kendisini çocuğuyla ilgili vurduğunu söyleyen Akkaya, "Bel altı vurarak beni karşına aldın iki elim yakandadır. Avukatlarım devreye giriyor" dedi.

"Daha çocuğum olmadan konuşuyorsun, ayıp ya"

Şu an taşıyıcı anne gibi birinin olmadığını söyleyen Ciğerci, "Ben sadece isteklerimi söyledi. Ha evlatlık alırım ha o yöntemle olur. Ben sadece taşıyıcı anne istiyorum dedim. Türkiye'de bunun yasak olup olmadığını biliyor muydum sanki? Siz bana bunu söyleyeceğinize kadar koronayı bilip maske çıkardınız. Bu kadar beni çocuğumla para kazanmama taktıysanız... Daha çocuğum olmadan böyle konuşuyorsun ayıp ya" dedi.

"Sana ne!"

Bunun üzerine araya giren Akkaya ise "Selincim olamaz, kanunlar izin vermiyor" deyince küplere binen Ciğerci "Sana ne" diyerek öfke kustu.

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