Hazal Kaya, yangın söndürmek için dünyadan yardım istenmesine karşı çıkan Şehrazat'a tepki gösterdi

Türkiye'de "Help Turkey" başlığıyla yayınlanan yabancı bir metin ile sosyal medyada hızla yayılan yardım çağrısı kısa sürede gündem oldu. Şehrazat, "Ülkem, vatanım bu acziyete düşecek ülke değildir. Onun için o yardımları paylaşmayacağım" diyerek bu paylaşımı reddetti.

"Ne tuhaf dertler var ya"

Şehrazat'ın bu sözlerine Hazal Kaya'dan tepki geldi. Kaya paylaşımında "Cayır cayır yanan canları izlemek gitsin zorunuza…Bir ağaç, bir köy, bir hayvan daha kurtulsun da kim ne derse desin bizim için. Ne tuhaf dertler var ya..." ifadelerini kullandı.