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Avrupa Birliği delegasyonundan Demet Akalın'ın sorusuna yanıt: Uçaklar yarın Türkiye'de olacak

Şarkıcı Demet Akalın, Twitter'dan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na yardım uçaklarının ne zaman geleceğini sordu. AB delegasyonundan Akalın'a yanıt geldi.

Avrupa Birliği delegasyonundan Demet Akalın'ın sorusuna yanıt: Uçaklar yarın Türkiye'de olacak
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Ege ve Akdeniz'de yangınlarla boğuşan Türkiye, söndürme çalışmalarının hızlandırılması adına Avrupa Birliği'nden yardım talep etti. Ankara'nın çağrısı kısa sürede yanıt bulurken, Hırvatistan ve İspanya'dan toplamda 3 Canadair uçağı gönderileceği kaydedildi. Şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından AB Türkiye delegasyonunu etiketleyerek, uçakların ne zaman geleceğini sordu.

"YARIN ÖĞLE SAATLERİNDE TÜRKİYE'DE OLACAKLAR"

Demet Akalın'ın sorusu üzerine delegasyonun resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Paylaşımda, "Selamlar Demet Hanım, Hırvatistan uçağı TR hava sahasına girmiş bulunuyor ve 19:30'da görev için belirlenen Alanya-Gazipaşa havaalanında olması bekleniyor. İspanya'dan gelecek uçaklar da bugün yola çıktılar ve yarın öğle saatlerinde görev havaalanına varmaları bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AB Türkiye Delegasyonu ayrıca, Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı ileterek, dayanışma vurgusu yaptı.

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