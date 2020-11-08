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Fransız tostu nasıl yapılır büyüleyici bir tat!

Fransız tostu nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Çok pratik olan bu lezzete kahvaltı sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? İşte kahvaltıların yeni lezzeti!

Fransız tostu nasıl yapılır büyüleyici bir tat!
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Fransız tostu nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Vaktiniz dar diye kahvaltı öğününü atlamak zorunda değilsiniz. Çok pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu lezzetle hem öğün atlamayacaksınız hem de güne daha enerjik başlayacaksınız. Enfes tadıyla baş döndüren fransız tostuna kahvaltılarınızda yer açmaya ne dersiniz? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile fransız tostu tarifi! 

Malzemeler:

2 dilim tost ekmeği,1 tatlı kaşığı tereyağı, 2 adet yumurta,1/2 su bardağı süt,2 yemek kaşığı toz şeker, 1/2 paket vanilya

Servisi için:

1 yemek kaşığı bal,1 yemek kaşığı yaban mersini, 1 yemek kaşığı ahududu

Yapılışı:

Tost ekmeklerini alın ve bir bıçak yardımıyla üçgen olacak şekilde çapraz olarak kesin. Ardından yumurtaları bir kaseye kırın ve üzerine toz şekeri ilave ederek güzelce çırpın. Çırpma işlemine süt ve vanilyayı ekleyerek devam edin. Hazırladığınız üçgen şeklindeki ekmek dilimlerini bu karışıma buladıktan sonra, yağladığınız kızgın tavaya yerleştirin, arkalı önlü pişirin. Pişirdiğiniz ekmek dilimlerini servis tabağına aldıktan sonra yaban mersini ve ahududu taneleriyle servisinizi zenginleştirin. Son

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